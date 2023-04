Ritka látni, hogy valaki azon túl, hogy véletlenül meghúz egy autót és otthagyja a szélvédőn az elérhetőségét, még a közösségi médiában is a károsult gépjármű tulajdonost keresi, hogy térítse a kárát. Mint azt a férfi is írta, hétfő este a Sarló utca egyik parkolójában furgonjával véletlenül megkarcolt egy másik autót, aminek sérült részét le is fotózta. Illetve posztjában részletezte azt is, hogy nagyon sajnálja a történeteket és szeretné téríteni a javítás költségeit. Habár otthagyott a szélvédőn egy cetlit is, most az interneten próbálja megtalálni az autó tulajdonosát és arra kéri az embereket, ha valaki felismeri az általa megosztott képről az autót vagy annak tulajdonosát, akkor segítsen eljutni hozzá. A férfi posztja az internet népéből olyannyira nagy szimpátiát váltott ki, hogy rövid idő alatt több száz emberhez eljutott, több mint ezer ember osztotta meg és sokan közülük még a véleményüket is kifejtették.

– Milyen ritka az ilyen hozzáállás! Büszke lehetsz magadra. Igazi úriember, gratulálok a becsületességedhez – és ezekhez hasonló hozzászólások olvashatók.