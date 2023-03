Március 1-je óta már 543 alkalommal keletkezett tűz a szabadban, a leégett terület pedig akkora, mint 603 futballpálya. Ez országos adat, éppen ezért megkérdeztük Szabó-Bisztricz Anett katasztrófavédelmi szóvivőt, Fejér mennyire érintett, itt történt-e említésre méltó tűzeset a fentiek miatt?

-Fejér vármegyében március elseje óta 30 szabadban keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat, az esetek többségében száraz fű, aljnövényzet, helyenként hulladék égett. Nádas gyulladt ki március 1-jén a mányi horgásztónál. A bicskei önkormányzati tűzoltók gyors beavatkozásukkal megakadályozták, hogy a gócokban égő tűz a közeli fenyves és akácos felé terjedjen. A lápos területen körülbelül másfél hektár nádas égett le - mondta a feol.hu érdeklődésére a tűzoltó százados.

Hozzátette: - Március 13-án délelőtt növényi hulladék égetése közben terjedtek tovább a lángok a hirtelen feltámadt szélben Bakonycsernyén. A tűzben három hektáron rét és bozótos égett. A lángokat a székesfehérvári hivatásos és a móri önkormányzati tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal fojtották el. Személyi sérülés nem történt.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az alábbiakat tanácsolja azoknak, akik szabályos keretek között, önkormányzati rendelet hatálya alatt égetnének, így tehetik biztonságosan. És rögtön ez az első kritérium is: az összegyűjtött száraz növények elégetése csak akkor lehetséges, ha van erről szóló önkormányzati rendelet. Csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Ez az "engedély" a tarlóra, nádra nem vonatkozik, csakis a zöldhulladékra. A tűz, illetve a továbbterjedés megakadályozható, amennyiben nem hagyjuk felügyelet nélkül a máglyát, és ha van bekészített oltóvíz a közelben. Legyen kéznél egy szerszám is, amivel kordában lehet tartani a tüzet! Mindig gondoljunk arra is, ha feltámad a szél, abba tudjuk hagyni az égetést. Így tehát csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát el is tudunk oltani.

Mint tájékoztatott, a kerti égetés nem az egyetlen táptalaja a szabadtéri tüzeknek, a másik "bűnös" a parázsló cigarettacsikk. És amit nem lehet elégszer hangsúlyozni: tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad gyújtani és csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom.

S mi a legbiztonságosabb megoldás? A komposztálás vagy a zöldhulladék elszállíttatása.