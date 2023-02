Február 22-én bejárta a hír az internet, illetve a sajtó világát, mely szerint elfogták a Móron működő betörőket. Az örvendetes hírt, Megnyugodhatunk! címmel Törő Gábor országgyűlési képviselő posztolta ki az elsők között, de a rendőrség honlapjára is gyorsan felkerültek az új hírek.

Az eredményekről és a közbiztonság állapotáról is beszélt csütörtökön a móri rendőrkapitány és a város vezetője. A polgármester azt mondta: -A hír valóban igaz, több elkövetőt is elfogtak, illetve őrizetbe vettek és ezzel még nem zárul le a folyamat, mert most tárgyalják majd, hogy mi lesz az elkövetők sorsra, vagyis, hogy letartóztatásba helyezik-e az elfogottakat? Ugyanakkor Sági János kapitány arról biztosított, hogy a nyomozati cselekmények folytatódnak, a felderítés teljes körű megismerése érdekében.

Sági János kapitány

Fotós: Pesti Tamás

Azt is megkérdeztük a város vezetőjétől, hogy mit lehet tudni, illetve mit lehet elmondani a következő lépésekről? Fenyves Péter azt mondta: -Megfelelő bizonyítékot találtak, ami elegendő a bírósági letartóztatáshoz. Ezt ma tárgyalja a bíróság, de eközben a nyomozati cselekmények nem zárulnak le, hiszen voltak olyan esetek, ahol találkoztak személyesen a sértettek és az elkövetők, magyarul vannak szemtanúk, és az ebből származó további bizonyítékok lesznek majd az új témái a nyomozásnak. Újabb esetek a járásban azóta nem voltak, tehát amit mondanak, hogy erre-arra, így például Bodajkon is betörések voltak, az valótlan, olyan nincs, vagy legalábbis a rendőrségen bejelentést nem tettek sem kísérletről, sem betörésről.

Az elfogásról szóló hírek 5-6 főről szólnak. Megkérdeztük a városvezetőt arról is, hogy ezek több, egymástól független elkövetők, vagy akár együtt dolgoztak éjszakánként., mások kárára? Fenyves Péter úgy fogalmazott: -Ezek a személyek kifejezetten a 11 móri esethez köthetők, és van kapcsolódás, szóval mindegyik elfogott azonos elkövetői körhöz tartozik. Viszont sem a rendőrségnek, sem alakosságnak nem ért véget a munkája. Nagyon fontos, hogy továbbra is hasonló figyelemmel legyen a lakosság a környezetére, mint eddig. A rendőrségnek az a célja, hogy teljeskörűen felderítse az elkövetők és velük kapcsolatba hozható személyek körét.

Fenyves Péter rendszeresen egyeztet a móri rendőrkapitánnyal a sikeres felderítés és a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Ez egész pontosan azt jelenti, hogy például az egyik helyszínen hárman voltak a betörés idején. Ha abból csak kettő van meg, akkor folytatódik a nyomozás, hogy meglegyen a harmadik is. Begyűjtik a bizonyítékokat, talán mennek a lehallgatások is és nyilván bevonják a nyomozásba azokat, akik személyleírást adtak az elkövetőkről, de Sági János rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy ez a legutóbbi intézkedés csak az első lépés volt csupán.

Több helyen, így a rendőrség honlapján is megfordult az a videó, melyet a rablás a Móri rablás kapcsán tettek fel az internetre, ám kialakult ezzel kapcsolatban némi polémia, ugyanis sokak szerint a képkockákon látható környezet egyes vélemények szerint nem azonosítható a móri helyszínnel.