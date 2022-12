Frissen Fejérből 37 perce

Százkilós bombát találtak az Alsóvárosi réten

Ismeretes: nagy munkálatok zajlanak Székesfehérváron, azon belül is az Alsóvárosi réten, ahol az önkormányzat zöldfejlesztési projektjéhez kapcsolódva most lőszermentesítési munkálatokat is végeztek.

Olvasónk az ablakából látta a történéseket Forrás: Búsi Sándor

A városvezetés ezúttal arról tájékoztatta lapunkat, hogy a munkálatokat végző Arco-Safe Zrt. szakemberei az ősgyepes terület átvizsgálásánál december 7-én, szerdán egy még fel nem robbant, körülbelül százkilós bombát találtak. Mint értesültünk, a rendőrség értesítése azonnal megtörtént, és az MH 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezred tűzszerészei is megvizsgálták már a helyszínt és a robbanószerkezetet, amelyet az önkormányzat információi szerint sikerült hatástalanítani. A bomba megtalálási helye a munkaterület része, így azon tartózkodni szigorúan tilos. A most fellelt és várhatóan még előkerülő robbanószerkezetek miatt is kiemelten kérik a lakosságot, hogy kerüljék el az érintett területet! – tájékoztattak. Az egyik, közelben lakó olvasónk ablakából fotót is készített dél környékén az éppen zajló tűzszerészi munkálatokról.

