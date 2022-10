A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök 2022. október 19-én a székesfehérvári vasútállomáson, másnap pedig a Liszt Ferenc utcában toboroztak a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról. A helyszínen jelentkezési egységcsomagot is átvehettek, illetve annak kitöltésében is segítséget kaptak.

A képzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes.

A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

A képzésekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, vagy bármely rendőrkapitányság, rendőrőrs munkatársához!