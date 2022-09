Szükség van ezekre az oktatói napokra, mert az egyesület egyike azoknak, akiknek minden évben vizsgát kell tenniük, hogy önálló beavatkozással végezhessék a mentési munkájukat. Önállóan, külső segítség nélkül is alkalmasak legyenek arra, hogy tűzoltói feladatukat teljesítsék. Ehhez a közelgő vizsgához készülődtek most is a helyi iskola pincerendszerében, ahol felmérték a sikeres vizsgájuk lehetőségeit, a terepet, a felvonulási és a menekülési útvonalat. Az elképzelés szerint egy személyt a pincében kialakult gyorsan terjedő lángtengerből, és a sűrű füstből kell majd kimenekíteniük, és a tüzet lokalizálni, hogy az tovább ne terjedjen. Minden, apró mozdulatot be kell gyakorolni, hiszen a az önálló beavatkozásuk megmaradásának tétje lesz ez a vizsgafeladat, amelyet a székesfehérvári tűzoltóság egyik vizsgabiztosa előtt kell bizonyítani…