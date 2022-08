Az Ady Endre utcai székházban magunk is megtapasztalhattuk, hogy a töltőre csatlakoztatott laptopok monitora augusztus 4-én, csütörtökön dél magasságától néha fekete képernyőre váltott, majd újra visszatért az életbe, ahogyan a mesterséges világítás (értsd: a lámpa fénye) is egy-egy másodpercre kihagyott, majd visszatért. Olvasóink a Szedreskerti lakónegyedből jelentettek még hasonló anomáliát, bár ott nem ilyen rövid időre, hanem hosszabb percekre ment el az áram.

Városszerte több helyen, például a közeli Mátyás király körúton is dolgoznak a szakemberek – lehetséges, hogy ezzel kapcsolatos a részleges kimaradás. Ez persze csak a mi laikus találgatásunk, éppen ezért megkerestük az E.ON-t is, hogy illetékesként elmondják, mi is történt/történik pontosan. Cikkünket válaszukkal frissítjük.