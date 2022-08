Szabó Rozália kereste meg szerkesztőségünket, hogy elmesélje, egy békésnek indult gyümölcsszedésből hogyan lett egy megrázó délután. – A hónap elején egy szombat délután a lányom jött hozzám gyümölcsöt szedni. A kerítésen kívüli fáknál voltunk, amikor láttam, hogy két kutya közelít felénk – emlékezett vissza Rozália. Mint mondja, akkor azonnal a kerítéssel körbevett udvarra menekültek, ahol bent volt az ő kutyája is.

– A kutyám védte a területét, a rottweiler pedig átszakította a drótkerítést és elkapta a kutyámat. A szájában rázta – elevenítette fel a történteket a kutyatulajdonos. Rozália elmesélése szerint a lánya zajt keltve ijesztette meg a támadó ebet, ami aztán az udvarban kezdett bolyongani, mivel nem találta azt a lyukat, ahol bement a portára. Aztán az időközben kitárt kapun távozott.

Rozália felhívta a helyi polgárőr szervezetet, akik a helyszínre érkezve értesítették a rendőrséget is. – Közben a lányom autóval elindult, hogy az utcában lefotózza a kóborló kutyákat. Mire a rendőrök kiértek, a rottweiler egy fiatalembert is megtámadott, akinek egy, a közelben dolgozó ember sietett a segítségére. Az ő elmondása szerint a megtámadott a földön feküdt, a kutya meg rajta. Azt már mi is láttuk, hogy véres lábbal, sántítva jött felénk – mesélte Rozália, akit olyannyira megráztak a történtek, hogy visszaemlékezve is könnyeivel küzdött. Mint mondta, nem ez volt az első alkalom, hogy az egyébként az otthonuktól néhány házra lakó kutyák az utcán kóborolnak, a helyszínen lévő polgárőr pedig már tudta, hogy ki a kutyák gazdája. – Amikor már becsukták a kutyákat, a rendőr pedig vette fel az adatokat és fotókat készített, a gazda először nem akart kijönni. Majd miután mégis megjelent, azt mondta, be voltak csukva az ebek. Miközben a rendőr beszélt a tulajdonossal, addig a kutyák megint ki akartak ugrani a kerítésen, ahonnan csak úgy jöttek le, hogy a gazdájuk slaggal locsolta őket – mondta Rozália.

A megtámadott kutyát még aznap orvoshoz vitték, ahol a röntgen és az ultrahang-vizsgálat után kiderült, hogy belső sérülést nem szenvedett, de mély fognyomok keletkeztek az ágyékánál és a gerince környékén. Rozáliának hónapokkal ezelőtt lefoglalt, befizetett utazása volt a támadás utánra, így keresnie kellett valakit, aki távollétében kezeli kutyája sebeit. Az orvosi vizsgálat és a támadás miatt szükségessé vált kutyapanzió igénybevétele több mint 100 ezer forintjába került a tulajdonosnak. Elmondása alapján a támadó kutyák gazdája azóta sem kért bocsánatot a történtek miatt.

A támadást követő hétfőn Rozália a Polgárdi Rendőrőrsre ment bejelentést tenni, ahol elmondása szerint eleinte nem voltak segítőkészek a helyszínen lévők, de végül felvették a jegyzőkönyvet. Az esettel kapcsolatban felkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, akiktől egyelőre nem érkezett válasz, amint megkapjuk, frissítjük cikkünket.