Több havi kauciót kért el 2 órája

Lakáshirdetéssel csalt ki pénzt a dunaújvárosi nő

Internetes hirdetést adott fel egy lakásról, aminek bérléséhez több személytől is több havi kauciót kért el, az ingatlant viszont senkinek nem mutatta meg és nem is költözhetett be egyik sértett sem.

Dunaújváros belvárosában hirdetett lakást a csaló. Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Interneten keresztül kínált lakás bérbeadásával tévesztett meg többeket az a dunaújvárosi nő, aki ellen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság három rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást – írja a police.hu.

A rendőrség jelenleg rendelkezésre álló adatai szerint a nő egy népszerű apróhirdetési oldalon kínálta kedvező áron a Dunaújváros belvárosában található lakást. Az ingatlan után többen is érdeklődtek, akikkel a hirdető személyesen is találkozott, hogy átvegye tőlük az előzetesen megbeszélt több havi kauciót. A lakást viszont egyik leendő bérlőnek sem mutatta meg, a pénz átvételét követően pedig a nőt semmilyen módon nem tudták elérni a megtévesztett személyek, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

A sértettek beszámolói és a különböző begyűjtött információk alapján a nyomozók rövid időn belül azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható S. Georginát. A 30 éves nőt július 15-én elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során beismerő vallomást tett.



