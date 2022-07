Hatalmas csattanással ment egymásba több személygépkocsi július 11-én délután a legnagyobb forgalom kellős közepén Székesfehérváron, a Balatoni úton. A balesetben több jármű is érintett, jelenleg érkeznek a mentők, rendőrség és a tűzoltók is a helyszínre. Aki tehette, visszafordult, a buszoknak azonban meg kell várniuk a helyszínelést, több nagyobb jármű is beragadt a Balatoni úti felüljárón. Aki teheti, kerülje el a Balatoni utat! Személyi sérülésről még nem érkezett információ, több mentőautó is kint van a helyszínen.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap