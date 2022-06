A Dunaújvárosi Hírlap megkeresésére a Fejér Megyei Rend­őr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a következőképpen számolt be a szerdai balesetről: személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt június 15-én 7 óra 20 perc körül Dunaújvárosban, az Építők útján. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján egy Suzuki típusú gépjármű vezetője a Szórád Márton út felől a Vasmű út irányába közlekedett, amikor az Építők útja egyik kijelölt gyalogos-átkelőhelyéhez érve elütött egy 37 éves nőt. A sértett a baleset következtében megsérült, az eset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Sajnos a közlekedésben mindig benne van a baleset kockázata, jól tudjuk, hogy hiába rutinos egy sofőr, egy pillanat alatt megtörténhet a baj. A rend­őrség rendszeresen szervez különféle baleset-megelőzési kampányokat, illetve ellenőrzési akciókat annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a szabályok betartására. Az Országos Rend­őr-főkapitányság Országos Baleset-­megelőzési Bizottsága Zebra terv néven indította el a gyalogosbalesetek elkerülését célzó kampányát. A háromnapos akció június 14–16. között zajlik hazánkban, amelynek során fokozott közúti ellenőrzésekre számíthatnak a járművezetők.

Dunaújvárosban is csatlakoztak a kampányhoz az egyenruhások. Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta, mivel gyakorta előfordul, hogy bizony a gyalogosok sem a kijelölt gyalogátkelőhelyeken mennek át az úttesten (ezzel saját magukat is veszélybe sodorva), ezért a helyi ellen­őrzés során az ilyen szabálysértésekre is fókuszáltak.

Az akció alatt egyrészt az egyenruhás kollégáik intézkednek a feltárt szabálysértéseknél, másrészt kamerával felszerelt civil ruhás rendőröket is bevetnek, illetve a térfigyelő kamerarendszer operátorai is igyekeznek kiszűrni a szabálytalankodókat.

Több esetben kellett intézkedniük már a kampány első napján: volt olyan autós, aki nem adott elsőbbséget a gyalogosnak a gyalogátkelőn; volt, aki úgy haladt át a kereszteződésben, hogy a közlekedési lámpa már pirosra váltott; és olyan gyalogost is kiszűrtek, aki tiltott helyen ment át az úttesten. A zebrán való átkelés esetén is figyelniük kell a gyalogosoknak. Nem léphetnek le váratlanul az úttestre, és kötelesek a legrövidebb úton átmenni. Nem tehetnek olyat, amellyel zavarják vagy megtévesztik a járművezetőket.

Kérdésünkre az alezredes elmondta, hogy a szabálytalan gyalogost figyelmeztetésben vagy helyszíni (jellemzően ötezer forintos) bírságban részesítik. A járművezetők tekintetében tizenötezer forinttól kezdődik a helyszíni bírság összege, és előéleti pontokat jegyeznek a jogosítványába, de nyilván a szabálysértés mértékétől függ a szankció is.

– Arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a biztonságos közlekedésre vonatkozó szabályokat maguk és mások épsége érdekében, legyünk türelmesek és toleránsak, hogy mindenki hazaérjen – hangsúlyozta Németh Miklós.

