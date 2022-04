- Amint megláttam a képeket az interneten, felismertem a házat és hamar rájöttem arra is, hogy ez anyukám lakása – meséli Makleit Vera, akivel szerdán találkoztam a kiégett lakás előtt. Az ajtón külsérelmi nyomok, látszik, hogy erőteljes behatás érte. Lepörög előttem a pillanat, ahogy a tűzoltók bezúzzák az ajtót, hogy minél előbb bejussanak – s ekkor, ahogy oxigén jut a lakásba, berobban a nappali ablaka. Valamikor etájban ért oda Vera munkahelyéről, ahonnan azonnal, sokkot kapva rohant a Lövöldére. – Odarohantam a tűzoltókhoz és megkérdeztem, megsérült-e valaki. Nagy kő esett le a szívemről, amikor kiderült, hogy nem, mert korábban volt olyan, hogy beragadt az ajtó és anyukám nem tudott kijönni – meséli Vera, akinek a nagy ijedtségben csak ezután jutott eszébe, hogy telefonáljon. Édesanyja nem volt otthon, a lakástűz hírére ment ő is oda. Első kérdése persze neki is az volt: mindenki jól van-e a házban.

A társasház is megsínylette a történteket – árulta el Blanyár Zoltán, a lépcsőház közös képviselője. A kárfelvétel már megtörtént, a biztosító szakemberei már szerdán kijöttek. – Sok minden tönkrement a lakáson kívül is: felfelé a füst szállt, lefelé pedig áztak a lakók. Megolvadt a szigetelés is sok helyen, és több ajtót is javítani kell – sorolta a közös képviselő. A lépcsőház liftjében még ma is füstszag van, félelmetes volt vele az utazás. A felsőbb emeleteken pedig ismeretlenre égett építési maradványok tanúskodnak a keddi tragédiáról.



Vera kinyitja a lakás ajtaját, és szemem elé tárul a látvány, amire akkor sem lehet felkészülni, ha már sok hasonlót látott az ember. A szemben lévő lakóházra látni a kitört ablakon, körötte feketeség. A bútorok grafitszürke sziluettjéből lassan veszi ki a szem, melyik berendezési tárgy mi volt valaha.

Kedden a szakemberek azt mondták, az erkélyen keletkezhetett a tűz, onnan terjedt a lakás többi részébe. A kitört ablakok, koromtól és a tűzoltás nyomaitól ázott padlón egy élet porrá égett nyomain lépkedünk keresztül. Nem sok minden maradt épen. Még az erkélytől távol eső konyha is csupa feketeség. Könyvek és könyvespolcok mindenhol – az egykori olvasmányok a tűz éhes lángjainak nyújtottak utánpótlást. A lakónak nem sok minden maradt az otthonából – Vera talán a mélyhűtőből tud megmenteni ezt-azt. Mint kiderül, volt biztosítás a lakáson, így azt remélik, ez lesz az elsőszámú segítségük. De felajánlom: ha szükségük van bármire, jelezzék, megosztjuk olvasóinkkal. Sokszor tettünk már így és jutott el a felhívás, üzenet azokhoz, akik tudnak segíteni. De Vera most még bizonytalan. – Édesanyám hozzám költözött, most még nem látom, hogy hol tartunk, merre induljunk tovább – mondja. Nehéz helyzetben lehet. A keddi napról szeretné azt hinni, hogy csak egy rémálom volt. Az éjszakai rémálmát pedig – hogy bent vannak az égő épületben -, szeretné elfelejteni.