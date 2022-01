Frissen Fejérből 1 órája

Szívszorító videóban mutatják be a Katasztrófavédelem 2021-es évét

A 2021-es évben is bőven akadt dolga a tűzoltóknak az ország egész területén, és Fejér megyében is. Most három és fél percben foglalták össze az elmúlt év történéseit.

feol.hu feol.hu

Számos beavatkozásban volt részük, melyek között volt tűzeset, gyakorlat, kemény munka és hősies pillanatok. A videóban Fejér megyei érintettség van, mégpedig az év egyik legmegrázóbb tragédiája, amikor egy turistákat szállító busz borult fel az M7-es autópályán, Szabadbattyán térségében. A balesetben 8 ember veszítette életét. A videóban jól látszik, micsoda küzdelmek folynak egy-egy baleset helyszínén, és milyen erőkkel dolgoznak a Katasztrófavédelem munkatársai, hogy minél hamarabb elhárítsák a bajt. Ahogy írják, ez a hivatásuk, ezért dolgoznak. Nem tudjuk mi lenne velünk nélkülük, és sosem lehetünk elég hálásak azért, amit értünk tesznek. Köszönjük a munkájukat! Tekintsék meg Önök is a Katasztrófavédelem 2021-es évét 3 és fél percben!

Frissen Fejérből A dosszié további cikkei

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában