A Székesfehérvári Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette, testi sértés bűntette, kábítószer birtoklásának vétsége és új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétsége miatt, mint különös visszaesőt, 7 év fegyházbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit.

A nem jogerős ítélet szerint a prostitúcióból élő nő jobb megélhetés reményében Dunaújvárosból Győrbe akart költözni. Hirdetés nyomán megismerkedett a férfival és 2020 novemberében átmeneti tartózkodási lehetőséget kért tőle a Fejér megyei községben található lakóhelyén. A férfinak szexuális szolgáltatást is nyújtott azért, hogy a kapott pénzből folytatni tudja az útját. A férfi azonban ezt megakadályozta, a nő telefonját elvette, családi házában folyamatos felügyelet mellett bezárva tartotta. Több alkalommal ököllel, esernyővel testszerte bántalmazta, a forró kályhának lökte. A nőnek a bántalmazások következtében a bal veséje bevérzett, ujjai megégtek, amelyek 8 napon túl gyógyuló sérülésnek minősülnek.

A nőnek más férfiakat is kellett fogadnia szexuális cselekmény végzése érdekében. Az ezért kapott több százezer forintot a férfi elvette tőle. Azért, hogy a szinte folyamatos ébrenlétet bírja, a férfi új pszichoaktívnak minősülő szert adott neki. A férfi maga is fogyasztott ilyen szert, továbbá kábítószert is. A nő 2020. november 10. napján az éjjeli órákban kihasználta a férfi figyelmetlenségét és elmenekült.

A férfi a nő kiszolgáltatott helyzetét kihasználva pénzszerzés céljából erőszakkal kényszerítette más férfiak részére szexuális szolgáltatás nyújtására, ami a jog szerint emberkereskedelem és kényszermunka bűntette.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és a védő enyhítés érdekében fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi büntetése, a nagyszámú bűncselekményre, az emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének kiemelkedő tárgyi súlyára figyelemmel, szükséges és indokolt.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla dönt - adta hírül a Győri Fellebviteli Főügyészség.