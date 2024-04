Szokatlanul meleg idővel búcsúzott a március és köszöntött be az április országszerte. Több napja már, hogy közel 30 fokos hőség teszi próbára a természet és az emberek tűrőképességét is. Van, aki nagyon várta már és örül a jó időnek, vannak azonban olyanok is, akik féltik a természet sorsát a szélsőséges időjárási körülményektől. A hétfői délutáni kánikulában mi is útra keltünk, hogy megkérdezzük a fehérváriakat, ők vajon mit szólnak a hirtelen jött nyári időjáráshoz?

Íme a válaszok! És Ti, hogy bírjátok? Írjátok meg nekünk!