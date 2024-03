Idén a legnagyobb jóindulattal se sorolhattuk a téli hónapok közé a februárt. Mindössze négyszer volt gyenge fagy, többnyire éjszaka is jóval 0 fok felett alakult a hőmérséklet. Három nap kivételével mindig 10 fok fölé emelkedett, tizenegy alkalommal pedig a 15 fokot is meghaladta a délutáni csúcshőmérséklet. A legbizarrabb talán mégis az volt, amikor február 10-én az éjszakai órákban se csökkent 12 fok alá, ami még áprilisban is ritkaságnak számít. A 8.9 fokos havi középhőmérséklet is elképesztő érték téli viszonylatban. Még márciusban is kifejezetten enyhének számítana, hiszen a saját közel 20 éves méréseimben mindössze három március haladta meg ezt az értéket, sőt az eddigi legenyhébb november is két tizeddel elmarad ettől.

Ami a tél egészét illeti, az se kényeztetett el minket téli időjárási eseményekkel. Bár a december és a január még nyomokban tartalmazott telet, a február már teljes egészében kiment koratavaszias idővel. Pedig biztató volt a télkezdet, legalábbis a télkedvelők szempontjából. December elején ugyanis rég nem látott 5cm-t meghaladó hótakaró alakult ki, ami közel egy héten át kitartott. Sokan úgy vélték, a hosszas böjtölés után végre ismét kaphatunk egy kis izelítőt a régi idők teleiből. Mindez azonban kérészéletűnek bizonyult. Az utóbbi évekből kiindulva talán már senkit nem ért váratlanul az ünnepek előtt menetrendszerűen érkező enyhülés, ami aztán az egész karácsonyi, új évi időszakban velünk is maradt. Csak úgy repkedtek a 10 fokok délutánonként, és éjszaka is ritkán csökkent fagypont alá a hőmérséklet. Január közepén aztán volt még egy újabb próbálkozása a télnek. Ez havat ugyan már csak bizonyos országrészekbe hozott, azonban bő egy héten keresztül előfordultak komolyabb éjszakai fagyok. Ahhoz sajnos kevés volt, hogy korcsolyázásra alkalmas jégréteg alakuljon ki a nagyobb tavakon, de legalább a Balaton megmutatta valamennyire téli arcát. Hónap végére aztán ismét megérkezett az enyhülés és onnantól mintha elvágták volna a hideg utánpótlását. Az évszak további részében a legkisebb télies jelleget se lehetett felfedezni és az ország egyetlen pontján se regisztráltak téli csapadékformát. Saját kálozi mérőhelyemen a három téli hónap középhőmérséklete 4.5 fok volt, ami akár egy kissé hűvösebb mediterrán város adatsora is lehetne.

Az OMSZ adataiból kiderül, hogy országos szinten is rekorder lett az idei február, ami közel 200 év viszonylatában is példa nélküli. Csaknem 7 fokkal lett melegebb a sokévi átlagnál, amivel még a márciusi top 10-be is bekerült volna, de jó néhány hűvösebb áprilist is maga mögé utasított. A szélsőségesen enyhe, már-már melegnek mondható utolsó hónapnak köszönhetően pedig a tél egésze is a dobogó legfelső fokára került.

És hogy mi jöhet még ezek után? Az utóbbi évekből kiindulva nem lenne meglepő, ha lennének még hűvösebb, akár télies periódusok a tavasz első felében, ugyanakkor nem is törvényszerű. Bár enyhe tél után mindig nagyobb a fagykárok kockázata a természet korai éledése miatt, de némi szerencsével megúszhatjuk, hogy a sarkvidéki levegő maradványai utat találjanak felénk. Az ellenben biztos, hogy

az idei február után még az átlagos máciusi idő is rosszul eshet majd. Valószínű az is sokakban megfogalmazódik, mi lesz velünk nyáron, ha az is hasonló mértékben melegebb lesz az átlagnál? Nem is teljesen alaptalan az aggodalom, azonban a statisztikákat megvizsgálva két viszonylag megnyugtató ténnyel árnyalhatjuk a képet. Az egyik, hogy enyhe teleket nem feltétlenül követ forró nyár. A másik, és talán még fontosabb, hogy a nyári hónapokban általában jóval kisebbek az éghajlati kilengések, mint télen, így a februárihoz hasonló 7 fokos pozitív anomália szinte elképzelhetetlen, legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. Más kérdés, hogy az átlagnál „csak” 3-4 fokkal melegebb nyár is hozhat olyan pokoli hőséget, ami után még a legnagyobb nyárimádók is várni kezdik az ősz érkezését, amire nem is biztos, hogy elég szeptemberig várni.

Fotó: Szeless Péter

Február számokban Káloz térségéből:

Havi átlaghőmérséklet: 8.9 °C Abszolút minimum: -3.9 °C (1-én) Abszolút maximum: 19.2 °C (10-én) Átlagos minimum: 4.6 °C Átlagos maximum: 14.2 °C Legalacsonyabb napi átlag: 2.7 °C (1-én) Legmagasabb napi átlag: 14.5 °C (10-én) Legalacsonyabb maximum: 8.5 °C (1-én) Legmagasabb mimimum: 12 °C (10-én) Fagyos nap: 4 (amikor a napi mimimum hőmérséklet <0°C-nál) Téli nap: 0 (amikor a napi maximum hőmérséklet <0°C-nál) Zord nap: 0 (amikor a napi minimum hőmérséklet <-10°C-nál)

2023/24-es tél számokban Káloz térségéből:

Átlaghőmérséklet: 4.5 °C

Átlagos minimum: 1.1°C

Átlagos maximum: 9°C

Abszolút minimum: -8.1°C (01.10 és 01.11-én)

Abszolút maximum: 19.2°C (02.10-én)

Legalacsonyabb napi átlag: -4°C (01.10-én)

Legmagasabb napi átlag: 14.5°C (02.10-én)

Téli abszolút hőingás: 27.3°C

Fagyos nap: 37 (amikor a napi mimimum hőmérséklet <0°C-nál) Téli nap: 2 (amikor a napi maximum hőmérséklet <0°C-nál) Zord nap: 0 (amikor a napi minimum hőmérséklet <-10°C-nál) Hótakarós nap: 8 Maximális hóvastagság: 7 cm Összes csapadékmennyiség: 174mm

Szerző: Szeless Péter