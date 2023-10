Már egy esztendővel ezelőtt látszott, hogy változások lesznek a bicskei óvodáskorú gyermekek óvodába járásában, ami a helyszíneket illeti. A leendő református óvoda mindenki szeme láttára épült, gyönyörű régi és új épületeivel, korszerű, tágas udvarával csalogatóan hatott minden kisgyermekes szülőre. (Lapunk is tudósított az avatásáról.) A nyáron már folytak a találgatások a bicskei „óvodaüggyel” kapcsolatban a közösségi oldalakon, de nem lehetett tudni, mikor nyílik meg hivatalosan a Mandulaág Református Óvoda. A bicskei református egyházközség fenntartásában, Máté János lelkész és lelkész felesége, Máténé Antal Éva irányításával a napokban megkezdte az intézmény a működését, ám az óvodai beíratások májusban vannak, előre kellett tekinteniük a lehetséges variációkra, foglalta össze a történeteket Bálint Istvánné polgármester a testületi ülésen. Az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás, egyébként szülői szabad döntés, hogy hová íratják be gyermeküket. A polgármester és Patkóné Bátori Erzsébet városi óvodavezető már nyáron valamennyi óvodás gyermek szülőjével többször személyesen egyeztettek, s az ő megfogalmazásuk szerint a biztos pont kívántak lenni a bizonytalanságban. Sajnos, mondhatnánk, s szerencsére nincs gond a gyermekek elhelyezésével, mint pár évtizede, mert férőhely van, szakmai megoldás van, ám kevesebb a gyermek – hangzott a megállapítás. Egyedül a református óvoda megnyitásának dátumáról nem tudtak nyilatkozni, mivel az utolsó pillanatig nem tudta senki sem a pontos idejét.

Bicske szívében, egy négyes útkereszteződésben áll a patinás, kétszintes épület, amit csendőrlaktanyaként emlegetnek sokan, pedig eredetileg kultúrháznak épült 1930-ban. Később leventeotthon, csendőrség egyebek is helyet kaptak benne, a városé volt mindig, egy dokumentum szerint 1956-ban már gyerekek jártak ide. A kisváros egyik ékessége, s a mai hatvanasoknak is személyes emléke fűződik hozzá, mert már ők ide jártak óvodába. Később, ahogyan több gyermek született, majd az elindult gyeses (gyermekgondozási segéllyel három évig támogatott szülési szabadság) korszakban szükség lett újabb telephelyekre, tagóvodákra, nem írjuk le a változásokat, átszervezéseket. Jelenleg egységes Bicske Városi Óvodaként működik az önkormányzati intézmény, az Árpád úton található székhellyel. Itt öt csoportba csaknem száz gyermek jár, s van német nemzetiségi csoportjuk is. A másik helyszín volt a most bezárt József Attila utcai épület, valamint az intézmény része még a Kakas Tagóvoda – ez a legújabb épület, ahol már tavaly is befogadókészen állt két csoportszoba. Eddig a gyerekek egyéni mozgás- és sni-s fejlesztését folytattak benne. Nem érte őket meglepetésként a gyerekek egy részének távozása, sem mások érkezése, felkészültek rá mindegyik helyen. Tény, hogy negyven gyermekkel gazdaságtalan működtetni egy akkora épületet, mint a most bezárt József Attila utcai.

Patkóné Erzsébet óvodavezető

Fotó: Patkóné Erzsébet

A Kakas Tagóvodában kétszáz gyerek jár tíz csoportba, kényelmesen elférnek, még van is hely. A József Attila utcai házból egy új csoportot alkotván tizenhét gyermek jött át az óvónénijükkel, kérték, hogy maradhassanak együtt. Valamennyi dolgozó állása is megoldott, sajnos, óvodapedagógus-hiány van. Az önkormányzati óvodának nyomon követési kötelezettsége van, ezért fordulhatott elő, hogy a májusi beíratáskor azok a szülők is beíratták a városi óvodába a gyermeküket, akik biztosan tudták, hogy a majdan megnyíló reformátusba viszik át őket. Jelenleg a Mandulaágban három csoport működik Hargitai Tiborné Udvari Teréz vezetésével, hetvenen felüli gyermeklétszámmal.

A város tulajdonában álló, csaknem százéves épület ajtajára lakat került. Az biztos, hogy bár folyamatosan javítgatták, a csoportszobákat korszerűsítették az évek folyamán, de az épület maga teljes felújításra szorul. A város és az óvoda vezetése a nevelőmunka érdekében mindent megtett az adott körülmények között. Sokak személyes érzése és aggodalma övezi az épületet, sorsáról folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat.