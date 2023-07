A vármegyében a vége felé közeledik a gabona betakarítása. A hozamokról végleges adatokat csak az aratás befejezése után lehet mondani, de az biztos, hogy területenként, sőt táblákként is nagyok az eltérések. Vannak egészen gyengén fizető táblák, s vannak, ahonnan nagyobb termést takarítottak, takaríthatnak be. Nem acélosak, kemények, hanem „könnyebbek” a szemek, emiatt is kisebb a termés mennyisége. Többnyire gyengébb a minőség, alacsonyabb a hektolitersúly, a fehérje- és a sikértartalom,– tudtuk meg a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) szakemberétől, aki azt is elmondta, hogy a gazdáknak komoly gondot okoz a kialakult piaci helyzet. A kínált felvásárlási árak a tavalyinak még a felét sem érik el, miközben a termelési költségek, főként az input anyagok ára több mint duplája a korábbinak. Ezért sokan megpróbálták visszafogni a kiadásokat, de bizonyos határon túl ez már lehetetlen, s minőségromláshoz vezet. Egyes gazdálkodók szerint elképzelhető, hogy az időjárás okozta károk mellett, az e fajta „takarékoskodásnak” is része van a vártnál alacsonyabb hozamokban, a gyengébb minőségben.

A vármegye déli területeinek jó búzatermő földjein az aratás eddigi eredménye szerint a vártnál alacsonyabb hozamokkal fizettek, fizetnek a gabonatáblák. Mint a MAGOSZ (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) vármegyei elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a hét elejére ebben a térségben a gabonatermő terület mintegy 80 százalékáról már betakarították a termést, s az eddigi becslések alapján, megközelítheti a hat tonnát a búza hektáronkénti átlagtermése. A minőséggel nem elégedettek a déli területeken gazdálkodó termelők sem, mert a vártnál alacsonyabb a búza fehérje – és sikértartalma. Kiss Norbert Ivó szerint az idei év keményen igazolta, hogy a fajtáknak kiemelkedően nagy szerepük van a hozamok és a minőség alakulásában. A területi adottságoknak megfelelő, korszerű fajták ugyanis nem, vagy csak kevésbé sínylették meg az időjárás viszontagságait, az elmúlt napok viharait. A gazdatársak gondjait említve, a vármegyei gazdakörök elnöke felvetette: aggodalomra adnak okot az alacsony felvásárlási árak. Információja szerint a hét elején tonnánként 70 ezer forintot kínáltak egyes kereskedők a jó minőségű malmi búzáért, ami figyelembe véve a növekvő termelési költségeket, messze nincs arányban a kiadásokkal.

Míg a vármegye nagy részén még több napos munka vár a kombájnokra, a Székesfehérvár határában gazdálkodó Aranybullánál hétfőn már az utolsó hektárokon dolgoztak a betakarítógépek, s ha az eső miatt nem kellett volna, felfüggeszteni a munkát, a hét első felében már fedél alatt lett volna a teljes termés - tudtuk meg a gazdaság növénytermesztési ágazatvezetőjétől. A hozamokról végleges eredményt csak az aratás befejezését követően tud mondani Szabó Gábor, de becslése szerint a gazdaságban, hektáronként 6,5 tonnával fizetnek a búzatáblák. A minőséggel nem elégedett a szakember, mivel a vártnál alacsonyabb lett a hektolitersúly. A gazdaságban 600 hektárról kellett betakarítani a kenyérgabonát. Amint az energiaigényes szárítást feleslegessé tevő, 13 százalékra csökkent a szemek víztartalma, azonnal munkához látott a kilencfős betakarító csapat. Hárman kombájnon, hárman a szemhordó gépeken dolgoztak, hárman pedig a raktárban végezték a tisztítási, tárolási műveleteket, 12 órás műszakokban. Bár az aratás már nem olyan nehéz fizikai munka, mint őseink korában volt, azért ma is embert próbáló tevékenység. Hiába a légkondicionált vezetőfülke, a 12 órás „nyeregben ülés” megviseli a kombájnost, akinek nemcsak a masina vezetése a dolga, a táblán is el kell végeznie egy sor olyan tennivalót, - például beállítást, gyors hibaelhárítást, - amihez ki kell szállni a fülkéből. Nem beszélve arról, hogy egyre több bosszúságot okoz, hogy sokan hulladéklerakónak nézik a gabonatáblát. „Szedett” már föl a masina rossz kerékpárt, okozott hibát a kombájnnál építési hulladék, s szinte elképzelni sem lehet, mennyi eldobált kacat kerül az érzékeny vágószerkezetek elé. Mindez nemcsak plusz munkát ad a kombájnosoknak, hanem nem kevésszer olyan kárt is okoz a gépekben, aminek a javítása komoly pénzbe és több munkaórába kerül. Az aratást végzőket – akárcsak egykor a kaszásokat, marokszedőket – ma is kiemelt gondoskodás illeti. Természetes, hogy folyamatosan jár nekik a hűtött ásványvíz, a meleg étel, az uzsonna.

Az utóbbi hetekben többször felröppent a hír, hogy miután sok helyen még tavalyi gabona is van a magtárakban, kevés lesz a raktárkapacitás. Tároló helynek ugyan a vármegyében sem vagyunk bővében, de több informátorunk megerősítette, Fejérben egy szem gabona sem marad fedél nélkül.