- Ezzel létrehoztuk Magyarország legszélesebb körre ható karitatív programját. A magyar vadászok társadalmi szerepvállalása abból fakad, miszerint nem kevésbé szükséges mások érdekeit szolgálni, mint saját magunkét – mutatott rá, majd hozzátette: - Megtiszteltetés, hogy egy 400 ezer főt tömörítő testülettel együttműködhetünk, s Győrffy Balázs a szervezetünket méltónak ítélte, hogy a NAK deklarált partnerévé váljon. Abban a hitben és reményben írom alá az együttműködési megállapodást, hogy ettől a közös gondolkodástól - melyet közös tettek is követnek -, e karitatív program más dimenzióba lép, és újabb sok ezer gyermek gyógyulásához járulhatunk hozzá – fogalmazott Fejes László, s kiegészítette: - Felelőséggel tartozunk ugyanis egymásért és a tágabb környezetünkért is. Éppen ezért innovatív gondolkodás és nagyfokú emberi jóindulat kell ahhoz, hogy egy ilyen megállapodás létrejöhessen. E két szervezetet jellemzi ez a fajta gondolkodás, amely az együttműködés alappillére is egyben.

Győrffy Balázs méltatta a 10 éves karitatív programot, amely alapvetően nyomot hagy maga után, de az Országos Jótékonysági Vadászat szemmel látható eredményeket is mutat országszerte. Ez pedig mindenekelőtt megsüvegelendő. Az együttműködést szimbiózisként aposztrofálta, azt mondta: a kamara 400 ezer fős tagságában nagyon sok a vadász. Számukra nyithat új lehetőségeket a program, amely a társadalmi felelősségvállalás erős példája. Éppen ezért fogják tagjaikat biztatni a részvételre, segítik az Országos Jótékonysági Vadászat népszerűsítését, újabb helyszínek bevonását a programba. A cél ugyanis az: még több adományt gyűjteni a kórházak gyermekosztályai számára.