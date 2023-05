- Mire számít az idei turisztikai szezon tekintetében Székesfehérvár? A tavalyi év tapasztalatai mik voltak?

- Tavaly forgalmas évet zártunk a látogatók és vendégéjszakák tekintetében is. A belföldi vendégek száma kereskedelmi szálláshelyeken 34 százalékkal, míg a vendégéjszakák száma 6 százalékkal haladta meg a 2021-es évet. A külföldi vendégek és vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2022-ben megduplázódott a megelőző évhez képest. Az összes vendégéjszaka városunkban 256 ezer volt tavaly, ebből 96 ezer szállodákban, 11 ezer panziókban, 10 ezer magán- és egyéb szálláshelyeken, 139 ezer közösségi szálláshelyeken realizálódott. A Tourinform iroda látogatottsága 2022-ben szintén nőtt: 15 ezer 200 fő körül mozgott, ami azt jelenti, hogy az előző évhez képest harmadával nőtt, ugyanis 2021-ben 11 ezer 300 vendég fordult meg nálunk, illetve programjainkon. És ha már a számoknál tartunk: a Kajla kampány során 221 pecsétet adtunk ki a Tourinform irodában, míg a Sóstó Látogatóközpontban 287-et, ami közel ennyi család látogatását jelentette. 2022-ben irodánk 262 megrendelt és 301 garantált vezetést szervezett összesen 12 ezer fő részére. Ez a szám több mint háromszorosa az előző évinek, amikor összességében 3754-en vettek részt ilyen vezetéseken. A garantált, tehát megadott időpontban induló programjaink között szerepeltek tárlatvezetések a Szent István Király Múzeum „Királyok és Szentek – az Árpádok kora” kiállításon, a városnéző séták, a fényvonatos utak és a panorámabuszos kirándulások. Remek programokra hívtuk tehát Székesfehérváron a látogatókat. Összességében ugrásszerűen megnőtt a szervezésünkben megvalósult idegenvezetések száma is, hiszen tavaly 563 alkalommal vezettük körbe különféle tematikák mentén a vendégeket a városban. A 2023-as szezonban továbbra is élénk látogatói forgalomra számítunk, elsősorban a napon belüli látogatók tekintetében, amit kedvező lokációnk, kulturális programlehetőségeink és a várható új kiállítások megnyitása is generál.

- Milyen célból, milyen eseményekre jöttek a legtöbben és honnan: belföld vagy külföld?

- 2020-tól az üzleti – és elsősorban ehhez kapcsolódó - külföldi vendégek száma drámai csökkenést hozott városunkban is, mint a világ minden részén. Ez a szegmens 2022-ben már növekedést mutatott, de korántsem állt még vissza a korábbi mérték. A külföldi vendégek száma bár növekszik, de a belföldiek megelőzik őket. Szállások tekintetében jelentős a kereslet a sport és rendezvény területen, a szabadidős látogatók között a városlátogatás, kulturális célú utazás vezet. Ezen a területen tavaly jelentős vonzerőt jelentett az Aranybulla Emlékév, és az ehhez kapcsolódó kínálat: felújított Aranybulla emlékmű, a „Királyok és Szentek – az Árpádok kora” időszaki kiállítás a megújult Rendház épületében és a város királyi desszertje, az Andreas Rex is. Továbbra is kiemelkedő turista forgalmat generálnak a nagyrendezvények, köztük is főképp a FEZEN fesztivál és a Székesfehérvári Királyi Napok. Városnéző csoportjaink legnagyobb részét továbbra is az osztálykirándulók és szenior csoportok adják, de egyre inkább visszatérnek a kulturális városlátogató felnőtt csoportjaink is. Fő belföldi küldőterületeink tavaly nem változtak jelentősen, irodánkba 2022-ben is Budapestről, Győrből, Pécsről, Balatonról és Debrecenből érkeztek a legtöbben, míg a város szállóvendégei körében a sorrend Budapest, Pécs, Debrecen, Miskolc, Szeged volt. A látogatók vármegyénkénti megoszlása tükrözi azt a közelmúltbeli tendenciát, miszerint az előző években kialakult helyzet a közeli helyekre történő rövidebb kirándulásoknak kedvezett. A Tourinform iroda látogatóinak közel fele Pest vármegyéből érkezett hozzánk, sőt nagyon nagy arányú a vármegyén belüli látogatói csoportok száma is. Ugyanakkor az is örvendetes tény, hogy az ország csaknem minden területéről egyenletes arányban érkeztek, ami a látogatói kör egyértelmű területi szélesedését mutatja. Külföldi megrendeléseink Szlovákiából, Szlovéniából, Németországból Csehországból és Romániából érkeztek egyelőre még nagyon korlátozott számban, ami szintén egybecseng a város szállodáinak statisztikájával a küldő országok tekintetében, kiegészítve Lengyelországgal és Ausztriával és Olaszországgal.

Fotó: MW

- Melyek a leglátogatottabb turisztikai attrakciók most Székesfehérváron?

- Leglátogatottabb attrakciónk a Bory-vár, ahol tavaly több mint 120 ezer látogató fordult meg, ezután a Szent István Király Múzeum következik, kiállítóhelyei között a Nemzeti Emlékhely és a Hetedhét Játékmúzeum a legkeresettebb. Tavaly a Királyok és Szentek időszaki kiállítás hozta a legtöbb látogatót, ahol 5 és fél hónap alatt több mint 44 ezer főt regisztráltak. A leglátogatottabb helyek között szerepel évről-évre az Árpád Fürdő is.

- S melyek azok, amelyek az idei évben újdonságot jelenthetnek?

- 2023. augusztus 10-e és november 30-a között időszaki kiállítás nyílik a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Rendház épületében: „Hadi múltunk kincsestára” - Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből. A Hadtörténeti Múzeum 2023 augusztusában Székesfehérváron bepillantást enged gazdag gyűjteményeibe, a tárlat a Hadtörténeti Múzeum 2024 márciusában nyíló nagyszabású székesfehérvári kiállításának előfutára lesz. A tárlaton a Hadtörténeti Múzeum különleges, látványos, értékes gyűjteményi darabjai közül mutatnak be válogatást, részben a múzeum ismert és becses ereklyéivel, részben olyan műtárgyakkal, amelyek ritkán vagy még soha nem kerültek a látogatók elé. Bízunk benne, hogy az országos hírű kiállítások idén is növelik a városunkra irányuló figyelmet és forgalmat.

Fotó: FMH-Archív / NN

- Elegendő a szálláshely?

- Városunk elegendő szálláshellyel rendelkezik, a szálláskapacitás kihasználtságának emelése fontos célkitűzés minden évben. Természetesen vannak kiemelt időszakok, amelyek minden férőhelyet megtöltenek, de ezen a területen a kereslet mindig szabályozza a kínálatot.

- Mik a tapasztalatok a Nyiss Fehérvárra kedvezménykártyával? Mire jó és kinek?

- A kártya a legfontosabb helyi és térségi attrakciók igénybe vételére ad különböző mértékű kedvezményt a turistáknak, akik a helyi szálláshelyeken töltenek akár csak egyetlen éjszakát. Mintegy 20 helyi és 10 térségi szolgáltató csatlakozott az elfogadóhelyekhez. A kedvezménykártya vendégéjszakához kötött, a teljes folyamat a regisztrációtól az elfogadásig digitális felületen történik. A működtető rendszer teljeskörű statisztikára képes a felhasználók területi, életkori megoszlásáról, és preferenciáikról, jó alap lehet tervezéshez is. A „Nyiss Fehérvárra!” digitális kedvezménykártya előremutató próbálkozás volt a pandémia után újrainduló vendégforgalom élénkítésére, a szálláshelyek egy része szívesen élt is azzal a marketing eszközzel, amit a kártya ingyenes biztosítása jelent a szállóvendégek számára, de rengeteg potenciál van még ebben, amit reméljük, a következő időszakban aktívan ki tudunk használni.