A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilvános ülésének napirendi pontjai között szerepelt hétfőn délután az adóhatóság 2022-es munkája, amiből kiderült, hogy a településen az adók nagyrészben befolynak a helyi kasszába, de az építményadó bevallása körül akadnak gondok. Az újonnan létesült építmények bevallása esetenként elmarad. A meglévő ingatlanok egyéb négyzetméterrel való bővítést követően, gyakran már nem érkezik az adóhatósághoz új adónyilatkozat. Az ülés témájához Dornyi Sándor jegyző hozzá is tette: az ingatlantulajdonosok nem is tudják, hogy több évre visszamenőleg is kiróható az építményadó, a később megépített és be nem jelentett négyzetméterek után.

Kis szünet után, a bizottság ülését követően, a Képviselő-testület nyilvános ülésével folytatódott a település vezetésének munkája, melynek egyik megvitatott pontja a Radics-Collect Kft. által benyújtott előterjesztés volt. Ennek lényege egy motoros krosszpálya létesítése volt Szabadbattyán Emmaróza nevű település részén. A társaság jelenleg hulladéklerakót üzemeltet a megnevezett területen, amit rekultiváció gyanánt motoros versenypályává alakítana. A cég két lelátóval – köztük egy sík területtel – építené meg az elképzelt pályát, amit a nyílt ülésen megjelent cégképviselő szerint, más egyéb rendezvényekre is lehetne használni a jövőben. A kérelmet előterjesztő Szabó Ildikó polgármester, a téma megvitatása és a szavazás megkezdése előtt szót ejtett arról, hogy mielőtt a kérelmet írásban is benyújtotta volna a cég a terület újrahasznosítására való ötlettel, az előzetes szóbeli egyeztetésekor, még kerékpárpálya építéséről volt szó. Az írásos előterjesztésben viszont már motoros versenyekhez épített krosszpálya szerepelt.

A képviselő-testület több tagja is ellenérzését fejezte ki a motoros pálya és annak használatával kapcsolatos problémák miatt. A testületből többen is jobb megoldásnak tartják, ha a terület ismét zöldövezetként funkcionálna a későbbiekben, esetleg otthont adna egy új napelem parknak. A téma megvitatását követően a Képviselő-testület a motokrossz pálya létesítését leszavazta.

Ezen felül a település rendezvénysátora okoz fejfájást a testületnek. A megrongálódott ponyvát javítani kellene, de lehet, hogy jobb megoldás lenne új sátrat beszerezni, mivel a meglévőnek szőrén-szálán eltűntek a papírjai. A minősítések pótlása – a legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve is – milliós tétel, – plusz még a javítási költségek – míg egy új sátor helyének a kialakítása ismét súlyos összegeket von maga után. A kérdés egyelőre nyitva maradt.