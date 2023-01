Dávid Tibor, a Masterplast elnöke úgy véli, nehéz év elé néznek, ugyanekkor ez nem gátolja őket abban, hogy fejlődjenek és gyarapodjanak. - A gazdasági lelassulás és az infláció akárcsak a legtöbb szektort, úgy az építőipari piacot is érinti. Az igények átformálódni látszanak, már egyre kevesebb az építkezés és egyre több a felújítás, ezen változásokhoz pedig nekünk is idomulni kell. Éppen ezért az idei évben nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra, termékfejlesztésekre – mondta az elnök, aki azt is hozzátette, hogy az építőiparban a jövő az előgyártásban, a moduláris építőelemekben van. Erre az útra, habár ők is ráléptek már, mindig van hova fejlődni. Azt is megtudtuk továbbá, hogy leépítésekre nem készülnek, inkább szeretnék tartani a dolgozók létszámát, illetve egy-egy területen még bővítenék is csapatukat.

Hasonló terve van a DENSO alelnökének, Szincsák Attilának, aki bizakodóan tekint a 2023-as évre. - A vevői igények stabilak, egyes termékek esetén növekedtek is a megrendeléseink. Így az idén a vevői igények maximális kielégítése mellett növekedni és fejlődni is szeretnénk. Bár sok automatizálási tevékenységet hajtottunk végre az elmúlt 5-6 évben, de még mindig jelentős azoknak a gyártási folyamatoknak a száma, amik igénylik az emberi munkaerőt, emiatt a termelési területeinket szeretnénk új kollégákkal bővíteni, de számos nyitott pozíciónk van szakképzettséget, illetve diplomát igénylő munkakörökben is - részletezte az alelnök.

Szincsák Attila úgy véli, hogy az autózás jelenleg egy átrendeződési folyamatban van, előtérbe kerül az elektromos és hibrid meghajtású járművek gyártása. Így a Denso jelene is arról szól, hogy a belső égésű termékeik megtartása mellett, átálljanak a hibrid meghajtású autókba készülő alkatrészek gyártására is. - A 2023-as évben bevezetünk egy új terméket, az invertert, amit két nagy világmárka számára fogunk gyártani. Az inverter hibrid, illetve teljesen elektromos autókba is készül, gyakorlatilag ezen autók lelke. Jelenleg azon dolgozunk, hogy felkészüljünk ennek a terméknek a gyártására, kollégáim Japánban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban sajátítják el az ehhez szükséges tudást – árulta el.

Végül az Iváncsán gyárat építő SK On Hungary idei terveiről érdeklődtünk, akik olyannyira bővülni szeretnének, hogy január 12-én toborzónapot tartanak az Iváncsai Faluházban. - Induló gyárként fizikai és szellemi munkakörben is keressük leendő kollégáinkat, pályakezdők és tapasztalt szakemberek részvételére egyaránt számítunk. A tervezett munkavállalói állomány legnagyobb részét az operátorok alkotják majd, így elsősorban ezen munkakör iránt érdeklődő álláskeresőket várunk. Üzemünkben az operátorok könnyű/közepesen nehéz fizikai munkát végeznek majd, automata gyártóberendezéseket kezelnek és jól tervezhető, műszakos munkarendben dolgoznak, cserébe pedig, többek között a piaci átlagnál magasabb jövedelmet, valamint vonzó béren kívüli juttatási csomagot nyújtunk nekik – nyilatkozta lapunk megkeresésére Ludman László HR vezető.