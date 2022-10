Mór a harmadik legnagyobb város Fejér megyében, ám az ipar számára oly vonzó településnek szerves részei a hozzá csatolt kisebb falvak, mint Árkipuszta, Felsődobos, Tőröspuszta és Tímárpuszta.

Utóbbinak nemrég felújították egy utcáját, ám bármennyire is apró, közel hetven lakosú Tímár, több utcája is van. Az egyik alsó utca lakosai megkeresték Törő Gábort. Az országgyűlési képviselő erről így emlékezett az átadón: - Fogadó órámon találkoztam a lakosokkal, akik panaszolták, hogy nemcsak, hogy személyautóval nem járható a belterületi út, de még a hulladékgazdálkodási cég teherautói sem tudnak bemenni, ezért fontos lenne a rövid, de többek által lakott utcát szilárd burkolattal ellátni. Kérésüknek eleget téve felkerestem a móri képviselő testület két tagját, hogy lehetőségeikhez mérten tegyenek valamit az ügyben.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Bogyó Viktor, a pénzügyi bizottság vezetője azt nyilatkozta: - Már év elején gondoltunk az ilyen jellegű, kisértékű felújításokra, ezért a költségvetésünkben külön ezzel a címkével elkülönítettünk 25 millió forintot. Mór belvárosában felújítottuk a Tábor utcát és azzal a beruházással együtt elkészül ez a szakasz is.

Jelen volt az eseményen Istvánfalvi Dávid is. Az alpolgármester hangsúlyozta: -Nehezen, hosszú idő után készült el ez a felújítás. Néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy nekünk vannak olyan Mórhoz kapcsolódó településrészeink, mint Árkipuszta, Tőröspuszta, Felsődobos vagy éppen Tímárpuszta. Ezek a városhoz kapcsolódó szigetek ugyanúgy Mór belterületi részei, mint mondjuk a belvárosi részek.

A nemrég elkészült beruházás több mint ötmillió forintba került. Nemcsak aszfaltréteget kellett teríteni, hanem az út alapját is meg kellett erősíteni, a padkákat pedig kőzúzalékkal töltötték fel.