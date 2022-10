A hatalmas parkkal körül ölelt fenséges Festetics-kastély úgynevezett „portikuszos”* középrésze nagyon hasonló a budapesti Nemzeti Múzeuméhoz. A hasonlóság nem véletlen, hiszen mindkettőt Pollack Mihály tervezte. A grandiózus klasszicista kastély mintegy előtanulmányként szolgálhatott a fővárosi múzeum tervezéséhez.

A kastélypark számottevő része és a kerttörténeti szempontból különösen értékes vízrendszere egy korábbi fejlesztés eredményeként újult meg 2015-ben. Ekkor megtörtént a Közép-Európa legnagyobb kastélyparkjaként számon tartott egykori birtok rehabilitálása, különös tekintettel az addigra már jórészt elmocsarasodott mesterséges tórendszerére. A 2016-2022 között lezajlott nagyszabású tervezési és rekonstrukciós munka pedig lehetővé tette, hogy hosszú idő után a kastélyépület is látogathatóvá váljon és Fejér megye régi-új kulturális helyszíneként működjön.

Megmenekült és egyedülálló tartalommal bővült az épület

A Kastélyprogram keretében megvalósult a kastély teljes homlokzatának helyreállítása, a lábazat szigetelése, a csatlakozó támfalak újjáépítése, a tetőfedés teljes cseréje. Az alagsor részleges felújítása után itt helyezték el az új gépészetet, az elektromos hálózat központját és a vizesblokkot. Az épületegyüttesben jelentős közműfejlesztés történt: kiépült az új víz-, gáz- és csatornabekötés, emellett megvalósul az elektromos rendszer korszerűsítése is. A projekt során nemcsak a kastélyépület rekonstrukciója, de számos turisztikai fejlesztés is történt annak érdekében, hogy a Dégre látogatók sokrétű kulturális élményekkel gazdagodhassanak.

A kastély termeiben minden generáció számára érdekes, interaktív kiállítások mutatják be az épülethez és az építtetőkhöz kapcsolódó történeteket. Nemcsak a családról, a klasszicizmusról, de a máig oly homályos és a kastélyhoz szorosan kapcsolódó szabadkőművességről is átfogó képet alkothat az érdeklődő. A korabeli szalont idéző új kávézó, az ajándékbolt és a rendezvénytér pedig tovább bővítette a grandiózus épület turisztikailag fontos funkcióit.

Forrás: NÖF Dég

Tovább szépült a park

A több mint 300 hektáros kastélypark fő látványossága, a Szerpantin-tó kis szigeten álló Hollandi-ház, ami szintén izgalmas kiállítótérként született újjá. Látogathatóvá vált továbbá a kis gótizáló szivattyúház, megújult a rózsakert és elkészült az antik forrás gépészete, így az oroszlánfejes vízköpőből újra víz csobog. Igazi kuriózum, hogy a Festetics család hajdani teniszpályája is használhatóvá vált és korabeli eszközökkel kipróbálható.

A megszépült Festetics-kastély sokrétű látnivalóit talán nem is lehet egyetlen nap alatt végig járni. Érdemes időről-időre visszalátogatni, hiszen a kerti sétányok felfedezése mellett piknikezésre, kerékpározásra is lehetőség nyílik a hatalmas ősfák ölelésében, de tematikus kulturális és szabadtéri programok is várják majd a látogatókat.

Forrás: NÖF Dég



A fejlesztés a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. közreműködésével hazai és európai uniós forrásból valósult meg.

*oszlopos, nyitott előcsarnok