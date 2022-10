Az év első felében pipacstengerek hektárjai tűntek el a mezőgazdasági gépek mögött vontatott vagy éppen függesztett eszközök darálójában. Most napsárga virágok esnek majd áldozatul, de áldozatuk nem lesz hiábavaló.

Forrás: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár peremvidékén több helyen is virágba borultak a repcével teli táblák. Néhány helyen árva kelés gyanánt jelent meg ez a szép növény, míg más helyeken előre megfontolt céllal ültették a gazdák. A repce gyorsan fejlődő talajtakaró növény, ami segít gyommentesen tartani a területet. De nemcsak ez az oka annak, hogy gyakran élnek a gazdák ezzel a módszerrel, ugyanis hamarosan tárcsák szabdalják majd csíkosra a most még sárga színben pompázó, őszi szántóföldeket, hogy aztán a repce levele, szára és virága a talajba kerüljön, ezzel is javítva a termőföld kondícióját. Azok a sárga virágok, amik most a szemnek és a léleknek adnak táplálékot, tavasszal már a friss vetésnek fognak.