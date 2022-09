– A születésnap ünneplésekor nemcsak egy gyárra gondolunk, hanem emberi sorsokra, emberi történetekre is. A legfontosabb, hogy azoknak mondjuk köszönetet, akik az elmúlt 15 évben itt dolgoztak vagy itt dolgoznak, és elkötelezett munkájukkal lehetővé tették, hogy ez a gyár folyamatosan fejlődhessen, új technológiákkal, termékekkel bővíthesse portfólióját. Leginkább önöké a köszönet – fordult a cég dolgozóihoz Cser-Palkovics András polgármester. Kiemelte, a város sokat köszönhet a Grundfosnak, többek között a családok megélhetését, egzisztenciáját, a társadalmi felelősségvállalási programokban való aktív részvételt. – Az erős gazdaság mindennek az alapja, a családok életében ugyanúgy, mint a város vonatkozásában. Ha a cégek fejlődnek, akkor a város is fejlődni fog. Az ipar csak akkor tud előrelépni, ha az azt körülvevő környezet is fejlődik – tette hozzá.

A köszöntők után az ünnepség az illuzionista Danny Blue műsorával folytatódott. Az esemény zárásaként a jubileum tiszteletére emléktáblát helyeztek el a gyár bejárata előtti területen, ahol a napokban 15 facsemetét ültettek el.