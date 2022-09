Székesfehérvár polgármestere a hét elején ígérte, hogy még ezen a héten konkrét számokat, adatokat oszt meg a város lakosságával a városi fenntartású létesítmények, intézmények várható energiaszámláiról. Nos, ez most megtörtént, a közösségi oldalra kitett adatokból tallózunk. Amint a város polgármestere leszögezi, a következő hetekben a megoldási irányokról is igyekszik beszámolni aminek a tekintetében a közgyűlésnek kell majd döntenie. Van, ahol konkrét szerződés alapján jött ki a "számla", máshol, mivel nem kapott a város konkrét ajánlatot se, a most érvényes piaci ér alapján kalkuláltak. A cél a tájékoztatás, valamint a probléma összetettségének és nagyságának érzékeltetése.

Például a városi közvilágítás 2021-ben közel 300 millióba került, 2022-ben várhatóan 688 millióba, 2023-ban pedig több mint 1,6 milliárdba kerül majd!

A városi uszoda esetében ez a tétel közel 40 millió volt 2021-ben, 2022-ben várhatóan 215, 2023-ban pedig több mint 330 millió forint lesz.

A Gyöngyvirág Óvoda gázra 2021-ben közel 7 milliót költött, 2022-ben 10 millió forint fölött, 2023-ban pedig 42 millió fölött lesz ez a költség, és ebben nincs benne a villanyszámla. Az ilyen arányú emelkedés gyakorlatilag minden óvodánál megjelenik.

A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény esetében a számok: 2021: 22.422 eFt, 2022-ben várható: 51.481 eFt, 2023-ban várható: 212.113 eFt. Villamosenergia: 2021: 13.877 eFt, 2022-ben várható: 25.344 eFt, 2023-ban várható: 100.274 eFt.

A Vörösmarty Színház áramszámlája 2021-ben kevesebb mint 10 millió forint volt, 2022-ben 54 millió, 2023-ban pedig 215 millió lehet csak ez a tétel.

Egy tipikus példa a Széchenyi út orvosi rendelő, ahol a gázdíj az egymillióról 2023-ra 3,7 millióra nőhet. Az áramdíj itt a tavalyi 726 ezer forintról jövőre 6,2 millióra emelkedhet. Ehhez hasonlóan az összes orvosi rendelőnél hasonló a helyzet.

A Széphő Zrt. gázbeszerzése (távfűtéshez, melegvízhez), a gázévhez viszonyítva: 2021-22: 5 milliárd forint. 2022-23 vonatkozásában júniusban 17 milliárd forint volt az ár, jelenlegi áron több mint 40 milliárd forint az azonos mennyiség ára.

A Fejérvíz Zrt.-nek tavaly még mintegy 28 millió forintos eredménye volt, idén az energiaárak emelkedésének következtében már 1 milliárd forint feletti veszteséggel kell számolni, ami jövőre meghaladhatja a 7 milliárd forintot. „Az esetleges állami átvételről a közgyűlés egyhangú döntésével megkezdődnek az egyeztetések. Végleges döntést utána hoz majd a képviselőtestület.” – fogalmazott Cser-Palkovics András.

„A sportlétesítmények (Atlétikai centrum, stadion, sportcsarnokok) felmérése is zajlik. Az egyeztetés a klubokkal megkezdődött. Csak a stadion gáz, víz és villamosenergiaköltsége 1,2 milliárd forint körül lehet 2023-ban, amit az önkormányzat nem tud vállalni. A sportszövetségek vezetőit írásban tájékoztatom a problémáról, erről külön posztban számolok majd be. A jégcsarnok esetében az áram esetében szerencsére élő szerződés van, ami csak jövőre jár majd le"

Amint a polgármester fogalmaz, nincs idő, lehetőség várakozni, hetek óta számolnak a szakemberek, döntéseket készítenek elő.

„A célunk az, hogy legalább az alapvető (törvényileg kötelező) helyi közszolgáltatásokat és az önkormányzati munkahelyek nagy többségét biztosítani tudjuk. Prioritást élveznek a bölcsődék, az óvodák, a szociális intézmények – különösen a bentlakásos intézményeink –, a rendelőintézetek, a közétkeztetés, minél magasabb szinten a közösségi közlekedés, valamint a közvilágítás biztosítása. Fehérvár polgármestere bízik benne, hogy minden európai döntéshozó végre a helyén kezeli ezt a problémakört, végre felelős döntéseket hoznak. Ez a helyzet nem csak a magyar településeket, hanem a német, a holland, a lengyel, a cseh városokat is drasztikusan érinti. A megoldást a béke hozhatná el. Mindenkinek erre kellene törekednie."