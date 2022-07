Az ukrajnai háború miatt kialakult gazdasági helyzetben ugyanis az állam kényszerűségből több beruházás elhalasztása, átütemezése mellett döntött. A polgármester megírta, az Auchan-körforgalom egy 3 milliárd forint körüli tétel, "a fehérváriak, de a rengeteg átmenő közlekedő számára is fontos, regionális jelentőségű ügy". Ezért -- elfogadva ugyan a jelenlegi döntést -- jelezte és jelezni is fogja a kormány felé, hogy az Auchan-körforgalom átépítése nem tűrhet halasztást -- amennyiben arra a gazdasági helyzet lehetőséget ad.

A másik ilyen, még nagyobb volumenű projekt az intermodális csomópont kialakítása, melynek kivitelezési közbeszerzését eredménytelennek nyilvánítja az állam -- derül ki a posztból. "Ez nem is meglepő, mert túl magas árajánlatok érkeztek csak a pályázaton" -- tette hozzá a polgármester, ahogyan azt is: egyeztetett Lázár János miniszterrel, melyet követően arra a döntésre jutottak, a beruházást elemeiben, részletekben lenne érdemes megvalósítani a megyeszékhelyen. Tehát külön építenének egy parkolóházat a vasútállomásnál -- erre van a legnagyobb szükség a bejegyzés szerint --, a Mártírok útjáról a Takarodó útra egy vasúti felüljáró is segítené a közlekedést, a buszpályaudvart pedig áthelyeznék a Piac térről a vasútállomás elé. S amíg ezek, a nagyobb projektek elindulnak, folyamatban vannak, néhány kisebb, saját forrásból elvégezhető fejlesztést is szeretnének a vasútállomásnál elvégezni, például fedett kerékpártárolókat alakítanának ki.

Mi a helyzet a folyamatban lévő állami beruházásokkal, például a kórház új tömbjének építésével, a multicsarnokkal és a hozzátartozó úthálózat építésével, az Árpád-ház Program építés alatt lévő elemeivel (például a Köztársaság mozi épülete) és az iskolafelújításokkal? Cser-Palkovics András örömteli választ adott: ezek az építkezések nem állnak le! "Jelen állás szerint – remélem, így is marad – azok a beruházások, amiknek az államtól kapott forrásai már a város számláján vannak, szintén haladhatnak, illetve elindulhatnak, persze csak a nálunk lévő összeg erejéig, tehát kiegészítő források megszerzésére most nincs esély. Abból kell gazdálkodni, amink van, az önkormányzati feladatok ellátását semmi nem sodorhatja veszélybe, túlzás nélkül mondom, hogy annak is örülnünk kell, ha fennakadás nélkül tudjuk biztosítani a hétköznapi üzemelést" -- tette hozzá az elöljáró.

A teljes poszt itt érhető el.