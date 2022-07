Igazi kihívás volt az az előadás, melynek az volt a címe, hogy : Nanoszálas katalizátorok elektrosztatikus előállítási és töltési eljárásának kutatásfejlesztése, ám a lényeg, hogy a H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft. az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból közel 338 millió forint támogatást kapott, méghozzá vissza nem térítendő támogatás formájában.

A tájékoztatón a cégről Czafik Zoltán operatív igazgató beszélt, aki elmondta, hogy a társaság 2011-ben alakult Budapesten, de már több éve működik egy 300 négyzetméteres telephelyük Székesfehérváron, a fővárosi központ mellett. Az igazgató azt is megemlítette, hogy cégük elsősorban kutatásfejlesztéssel foglalkozik, és ehhez folyamatosan vesznek fel fiatal, tanulni vágyó fiatalokat, de ettől függetlenül a hetven év fölötti szakembereik tudására is támaszkodnak.

Magáról a tevékenységről és a fejlesztési irányokról Boros Zoltán adott tájékoztatást. A kémia üzletág vezetője kifejtette, hogy a cég első körben Metallurgiával, ezen belül is mágnesen anyagokkal, akkumulátor technológiákkal, 3D fémnyomtatással, valamint szuper ötvözetekkel és speciális hőkezelésekkel foglalkozik. Emellett az anyagtudományok területén is mozognak, hőszigetelő anyagokat, festékeket, valamint űrtechnológiát fejlesztve. A harmadik terület, ahol most állnak épp a küszöbön, az a kémia szektor, melyen belül a gyógyászatban és vegyiparban használatos gépek fejlesztését, az áramlásos kémia kiaknázását ötvözik a biotechnológiával.

Azt is megtudtuk, hogy a nagyértékű spektrum elektronmikroszkópot nem csak mások által megrendelt mérések során használják, többek között baktérium maradványok, vagy nehézfémek után kutatva, hanem a nanoszálak tökéletesítésére is. A berendezés, melyből csupán egy tucat van az egész országban, egymilliószoros nagyításra is képes, így tudják a szabad szemmel nem látható nanoszálak tulajdonságait ellenőrizni, javítani, változtatni.

A nanoszálakat elektromos térben hozzák létre, de ennek a technológiának az a hátulütője, hogy az így képződő, vattaszerű anyag további felhasználása véges. Ezért a több mint negyvenfős szakértői gárdával és a kapott támogatással azon munkálkodnak, hogy egy új technológia segítségével használható, jól alakítható anyag legyen a végtermék, ezzel is segítve például a gyógyászatot, illetve a gyógyszeripart, ahol sebfedők, mesterséges szövetek, implantátumok vagy éppen személyre szabott gyógyszereket állíthatnak elő általuk. De támogathatja ez a műszaki ipart is, ahol készülhetnek akár szűrők, hőszigetelő anyagok, napelemek, akkumulátorok, szupravezetők vagy éppen bioérzékelők is ezekből a jövőbe vezető, fejlett szálakból.