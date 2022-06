Pedig erről van szó! Számolt be örömmel lapunknak Husvéth Imre polgármester, aki kiemelte, immáron 13 éve a közmunkaprogram keretében művelik az egy hektáros kertjüket.

– Elkezdődött a friss kígyóuborka árusítása a hivatalnál 400 forint/kg áron, de igény szerint az őszi vöröshagyma, valamint a fokhagyma is kérhető. Sajnos borsóra nem volt már kapacitásunk, viszont a paprikáink szépen érnek a fóliák alatt. Tavaly már a málnaültetvényünk is szépen termelt, reméljük, idén is hasonló ínyenc falatoknak bizonyulnak.

A faluvezető egyebek mellett hangsúlyozta, hogy ezt a programot több szempont miatt hívták életre még annak idején.

– Egyrészről azért, hogy munkát tudjunk adni a helybélieknek, illetve hogy a szent­ivániak helyben, a Budapesti Nagybani Piac árain juthassanak alsószentiváni földben termett finomságokhoz. Tehát a cél az volt, hogy a megtermesztett termékek kiszolgálják a lakosokat, ezért igyekszünk olcsóbban árusítani a multikhoz képest. A program sikerességét pedig az eltelt 13 év is bizonyítja. Ahogy szokták volt mondani: Nincs is jobb egy kis hazainál!