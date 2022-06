Még alaposan fel van túrva a Palotai út gyalogos és volt kerékpáros sávja, vannak szakaszok, ahol igen szűken férnek el egymás mellett a járdán haladók. A korábban vázolt tervek azonban már egyre jobban látszódnak. Még 2019-ben fogalmazta meg a város közlekedési osztályának vezetője, hogy az Ady Endre utca és az Alba Plaza közötti szakasz mindkét oldalán létrehoznak egy kétirányú kerékpárutat – ezzel is követve az új szabályozásokat. Aszfaltburkolatú kerékpárutakat és térkő burkolatú járdákat terveztek akkor, az elválasztás pedig olyan fizikailag is érzékelhető „taktilis” jelekkel történik, melyet a vakok és gyengénlátók is tudnak majd alkalmazni sétájuk során. A koronavírus járvány után pedig idén megkezdődhetett a kivitelezés: a Piac téren a Palotaváros felőli, Tolnai utcai autóbuszváróktól épül meg a járdától különválasztott kerékpárút, mégpedig – láthatóan – egészen a Balatoni útig. Az is látszik már, hogy ez a szakasz csatlakozni fog az újonnan megépített hosszúsétatéri szakaszhoz.

Megkérdeztük az önkormányzatot arról, hogy az akkori tervek valósulnak-e meg most. A közlekedési iroda által megfogalmazott válasz szerint javarészt igen. A most megkezdett munkák pedig még a nyáron el is készülnek. Azzal egészítették ki válaszukat, hogy a közvetlenül érintett járdák is megújulnak. Ám a most zajló rész után, a Palotai út többi szakaszán a kerékpárút-felújítás most nem tud majd folytatódni, mert kisajátítások kellenek, a területcserékhez pedig HÉSZ-t kell módosítani.