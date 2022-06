Septe József a Fejér Megyei Hírlap érdeklődésére elmondta: kényszerhelyzetbe kerültek, áremelésre kényszerülnek a sütőipari cégek a pékek számára fontos alapanyagok – egyebek között a liszt, az élesztő, a vaj, a margarin, az étolaj – árának emelkedése, az energia-, a szállítási és a munkabérköltségek nagymértékű növekedése miatt. Példaként említette, hogy az önköltség egyharmadát kitevő liszt ára egy év alatt 80 százalékkal nőtt, a gáz ötszörösére, az áram három-négyszeresére drágult. Magasabbak lettek a logisztikával, munkabérrel kapcsolatos kiadások. A többletköltségeket már nem tudják „lenyelni” a vállalkozások, életben maradásuk végett kénytelenek felemelni a termékeik átadási árát. A kérdésre, hogy mikortól és mennyivel kell többet fizetnünk a sütőipari termékekért, a pékszövetség elnöke azt mondta, az egyes vállalkozások önköltségszámítás alapján maguk döntenek az átadási árról. Az pedig már az üzletláncokon múlik, hogy arra mennyit „tesznek rá”, s az alaptermékekhez viszonyítva mekkora árrést alkalmaznak a különlegesebb áruk, péksütemények esetében. Az áremelésekre nagy valószínűséggel rövidesen sor kerül, a gabonaszövetség és a malomipar képviselői ugyanis már jelezték, júliustól újabb lisztáremelésre kerül sor. Bár az önköltségi szintek nem egyformán alakulnak az egyes vállalkozásoknál, mértékétől függetlenül a szakemberek egyetértenek abban, az árak emelése nélkül a sütőipari ágazatban dolgozó vállalkozások egy része nem élné túl a kialakult helyzetet. Sokan tartanak attól is, hogy a kisebb pékségek tulajdonosai közül többen „bedobják a törölközőt”, és megszüntetik a vállalkozásukat.

Szerettünk volna utánajárni, hogy a megye pékségei mikortól és milyen mértékben kényszerülnek áremelésre. A megkeresett kisebb sütőipari vállalkozások egy része elzárkózott a választól, mások azt mondták, hogy bár konkrét döntést még nem hoztak, az árak emelését elkerülhetetlennek tartják. A megye legnagyobb sütőipari vállalkozása, az Alba Kenyér Sütőipari Zrt. vezérigazgatója, Rotter Jenő a cég saját példájával is megerősítve a pékszövetség elnökének állításait elmondta, az alapanyagok, az energia, a szállítás és a munkabér költségei olyan mértékben nőttek, hogy bár az önköltségcsökkentés minden lehetőségét kihasználják, az idén már harmadszor kényszerülnek majd áremelésre. Arról, hogy erre mikortól s milyen mértékben kerül sor, még nem hoztak konkrét döntést.

S miként éli meg a költségek növekedését egy kifejezetten magas minőségű termékeket készítő vállalkozás? A Székesfehérváron működő, Már vártalak elnevezésű pékség, kávézó és kulturális tér nem a tömegtermékeket előállító sütőipari cégeknél használt alapanyagokkal dolgozik. A legolcsóbb liszt ára náluk 200–240 forintnál kezdődik, s eléri a kilónkénti 400 forintot. S ha az úgynevezett alaplisztek drágulása ezért nem is, az egyéb alapanyagok áremelkedése nagyon érzékenyen érinti a vállalkozást. Mint a céget irányító házaspár, Csabai Dóra és Attila elmondta, vajat például a korábbi ár duplájáért tudnak beszerezni, s jelentős kiadási tétel náluk is az energia. A költségnövekedést ennek ellenére nem akarják ráterhelni a vásárlókra. Hosszú távon gondolkodnak, kevesebb profittal is próbálnak életben maradni. Ezért folyamatosan bővítik a termékválasztékot, nem engednek a minőségből, és bérfejlesztésre költenek. Az utóbbira muszáj, mert magasabb bérért is nehéz megbízható, jó munkaerőt találni.

Van olyan sütőipari vállalkozás is a megyében, amelyik a körülmények hatására tevékenységet váltott. A székesfehérvári J Pékség felhagyott a kenyér- és péksütemény-készítéssel, s helyette fő profilként átállt a lisztes édesipari készítmények gyártására. A termékek nem újak, korábban a választékot bővítették Juhász Gyula vállalkozásánál. S miután a tulajdonos megelégelte a termelési költségek folyamatos emelkedését, az ismétlődő nehézségeket, s nyugdíjas is lett, úgy döntött, a folyamatos munkát igénylő kenyér helyett jól raktározható linzert, piskótát készít. Az alapanyag és az energiaárak emelkedését persze így sem kerülte el, s a linzerek sem mentesülhetnek majd az áremelés alól. Úgy tűnik, az utóbbival kapcsolatban vannak még megválaszolatlan kérdések a megye pékségeinél, az azonban biztos, vásárlóként nem kerülhetjük el, hogy ismét többet fizessünk a mindennapiért.