Perlusz László köszöntötte elsőként a megyeházán megjelenteket. A Díszterem emelvényén a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára elmondta: – Az úton lét sokszor fontosabb, mint maga a megérkezés, mert sok mindenkivel találkozhat az ember a csomópontokon. A mai nap is egy csomópont Fejér megye, illetve Székesfehérvár Önkormányzata, a megyei kormányhivatal és a VOSZ számára.

A csomóponti találkozás lényege, hogy a felsorolt szervezetek, hivatalok között egy olyan stratégiai együttműködés tervezése kezdődött, amelynek célja a vállalkozások szolgáltatás-alapú segítése, támogatása, továbbá a térségi munkaerőpiac diszfunkcióinak kezelése, de fokozott figyelmet fordítanak majd a vállalkozások humán erőforrásainak fejlesztésére is.

A Díszteremben felszólalt a házigazda is. Molnár Krisztián elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a megye büszke lehet arra, amit Székesfehérvárral az élen elért. Arról is beszélt, hogy a foglalkoztatási ráta nálunk 2,2, míg az országos szint 3,7 százalék. A megyei elnök úgy fogalmazott: – Jó hír, hogy a déli térség fejlődése is elindult, így mindenki halad, ki-ki a maga útján. Az a kettősség, fejlődési különbség, ami az M7-es autópálya vonalától északra, illetve délre fekvő területek között kialakult, lassan megváltozik, az olló szűkülni fog, ugyanakkor nincs az a jó teljesítmény, amit ne lehetne fokozni. Korábban, 2014-2020 között egy jól működő fejlesztési paktum jött létre, de ezt is lehet tovább fejleszteni, méghozzá egy új paktum keretében, a VOSZ bevonásával. Molnár hozzátette, hogy fontos lenne a kis és középvállalkozói szektor további támogatása is.

A százezres város vezetője, Cser-Palkovics András azt mondta a hallgatóságnak: – Fontos, hogy kölcsönhatásban éljünk a vállalkozásokkal. Mi olyan környezetet biztosítunk, ami számukra jó, ők pedig munkahelyet biztosítanak és ezzel párhuzamosan helyi adók segítségével formálják a települést. A megye és az az ipari központ, amit Székesfehérvárnak hívunk, nagyon erős egyben. Kihívások mindig vannak és 2020 egészen új kihívások elé állította a vállalkozói szektort. A pandémia újdonság volt, és igyekeztünk a lehető legjobban megoldani, annak ellenére, hogy nem volt könnyű, mert nem volt hozzá elődeink által írt kézikönyv.

Cser-Palkovics kitért arra is, hogy miközben megérintett minket a háború szele, munkaerő-, illetve szakemberhiánnyal küzdünk, és ezt nemcsak a vállalatok érzik, hanem már a magánszemélyek is, akár csak egy lakásfelújítás esetén. Ugyanakkor ennek nemcsak gazdasági, hanem szociológiai vetületei is vannak, hiszen a fiatalok látják, hogy a szülők, követendő példaként dolgozni mennek és hogy abból származó jövedelemből él a család.

A VOSZ országos elnöke is szót kapott az eseményen. Eppel János visszaemlékezett, hogy a több mint három évtizede működő VOSZ 2018-ig az alapító, Demján Sándor által meghatározott úton járt és erre az örökségre büszkék is, de az új, most kezdődő időszakban változnak a feladatok. A jelenleg még formálódó, ötéves stratégia lényege, hogy megfelelő környezetet kívánnak biztosítani a vállalkozásoknak.

Mint megtudtuk, az érdekképviselet és a Prima Primissima díj is megy tovább, éppúgy, mint a legismertebb eredmény, az idén 20 éves Széchenyi kártya, aminek keretében félmillió darab hiteligénylésre válaszul 4000 milliárd forint hitelkihelyezés történt és nem utolsó sorban elindítanak egy vállalkozásfejlesztési rendszert is, amely igyekszik kézzelfogható segítséget nyújtani a cégeknek. Mindez új felállásban és arculattal. Minden megyében jelen lesznek majd a tervek szerint, saját, állandó irodákkal, ahol szakértők várják a vállalkozások képviselőit, problémáit.

Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójának felszólalásából kiderült, hogy a tervezett együttműködés 3 pillérre épül. Az egyik a VOSZ új, megerősített érdekképviseleti funkciója mellett, hogy kiemelt vállalkozás-fejlesztési központtá alakul, előkészítve ezzel a Fejér megyei modellprogramot, amely szorosan kapcsolódik a 2016-ban elindult Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési partnerséghez. Ehhez társul még Székesfehérvár vállalkozóbarát településsé válását támogató programja. A főigazgató hozzátette, az új belépőkre nem kiegészítő partnerként, hanem oszlopos tagként tekintenek.