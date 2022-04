Megtörtént az új gyártósor ünnepélyes átadása Móron, Fenyves Péter polgármester is rész vett az eseményen. Elmondta: – Elindult a BMW-projekt, és ehhez 1,8 millió euró fejlesztési keret szükségeltetett, melyet részben a Sews cég biztosított, ám emellett 0,8 millió euró támogatást adott a magyar kormány is. Városunk számára ez nemcsak büszkeség, de nagy öröm is, hiszen 15 új munkahely is született.

Az ünnepségen kiderült, hogy a BMW-projektben nem csak gyártásról van szó, hanem fejlesztésről, újításról is, méghozzá úgy, hogy a német gyár sokkal szigorúbb minőségi feltételeket szab, mint bármelyik más megrendelő, vagyis szinte hibátlan gyártást követel meg. Azonban a mérnöki, dolgozói gárda felkészültségének és a támogatásnak köszönhetően el is nyerték ezt a projektet.

A Sews az egyik leginnovatívabb vállalat, amely gyakran végez fejlesztéseket a mérnöki gárda alkalmasságának köszönhetően. Az átadó pillanataiba bekapcsolódott a Suzuki Fejlesztő Központ is, hiszen a teljes projekten együtt, koprodukcióban dolgoztak magyarok és japánok, nagyon szigorú szabályok szerint.