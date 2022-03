Folyamatosan zajlik Rácalmás egyik központi épületének, a korábbi polgármesteri hivatalnak a felújítása. Molnár Krisztiánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, Mészáros Lajos országgyűlésiképviselő-jelöltet és Schrick István polgármestert Kerek Sándor, a kivitelező cég projektvezetője vezette végig a helyszínen. A több évtizedes épületben bemutatták, hová kerül majd a legnagyobb közösségi tér. A hamarosan klímával is felszerelt helyiségeken keresztül pedig az emeletre vezetett az út, ahol az intézmény kamerarendszerének központi szobája is helyet kap majd. Schrick István hangsúlyozta, hogy a beruházás kormányzati támogatás nélkül nem valósulhatna meg. Rácalmás 113 millió forint önrészt fordított a felújításra, amelyhez 300 millió forint állami támogatást kapott a település.

A polgármester szerint a több mint 600 négyzetméteres épületre már nagyon ráfért a felújítás, most pedig az a cél, hogy minél előbb visszaköltözhessenek azok a civil szervezetek, amelyek eddig is ott működtek, és mellettük visszatérhessen a család- és gyermekjóléti szolgálat, a körzeti megbízott irodája és az idősek nappali szociális ellátása is. A későbbi tervek között szerepel az épület környékének parkosítása is.