A szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan 2023 tavaszán megkezdődik a Május 1. utca felújítása. Az érintett útszakasz az itt található lakótelep kanyarától indul és a vasúti átjáróig tart. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy a helyi polgármester, Nyikos László az évek során már többször fordult hozzá segítségül a tekintetben, hogy Polgárdi belterületi útjai megújulhassanak. Így felkereste a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatóját, Molnár Istvánt és a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, Molnár Krisztiánt, hogy milyen lehetőségei vannak a városnak az útfelújítás kapcsán. Megtudtuk, hogy egy TOP-os pályázat biztosít erre anyagi forrást, mely mintegy fél milliárd forint összegű. – Az elmúlt időszakban a Magyar Közút munkatársai már több bejelentést is kaptak az itt közlekedőktől az út nem megfelelő minősége miatt. Ez nem meglepő hiszen az útburkolat 1987-ben épült, így nagyon rászorul már a felújítás. Az időjárásról és a járműforgalomról nem is beszélve, ami ugyan csak nagy szerepet játszik egy útburkolat elhasználódásának mértékében. Ami a beruházás részleteit illeti, a teljes úthossz és útszélesség felújításra kerül. A munkálatok kiterjednek továbbá az útpadkára, a vízelvezetésre és a Cince-Csíkgát hidra is – fejtette ki Molnár István. Hozzátette, hogy a forgalombiztonság növelése céljából autóbuszöböl, peronok és három gyalogos-átkelőhely is kiépítésre kerül. – Hatalmas előrelépés lesz ez mindannyiunk számára, hiszen óriási az áthaladó forgalmunk ezen az úton. Ennek legfőbb oka az, hogy sokan a Május 1. utcán át mennek a Balatonhoz – fogalmazott Nyikos László, majd megemlítette, hogy hamarosan elkészül az új óvoda és bölcsőde is, melyek megközelítését nagyban megkönnyítik a zebrák. Utóbbira 88 millió forintnyi állami támogatást kapott Polgárdi, mellyel jelentős anyagi tehertől szabadították meg az önkormányzatot, illetve a forrás lehetőséget ad arra, hogy önerőből további fejlesztésekre legyen lehetőségünk – fogalmazott Nyikos László.