1. Belekezdeni nehezebb, mint megtervezni a költségvetést

“Költségvetés? Biztos bonyolult dolog megtervezni! Talán még szaktudást is igényel…” Sokan így vannak vele. Pedig tulajdonképpen a világ legegyszerűbb művelete, amit akár egy kockás papíron is kivitelezhetünk. Amint az ember belekezd, máris látja, hogy nem ördöngösség. A pénzügyek terén azonban túlzás nélkül egy új fejezetet nyithatunk, ha megvalósítjuk.

2. Költségvetés = bevételek-kiadások

De miről is van szó tulajdonképpen? Nos, alapvetően a jövő évben várható kiadásainkat és bevételeinket kell számba vennünk. Ezek egy jelentős része előre kalkulálható. Hiszen például a munkabérünk várható összegével általában tisztában vagyunk. (Kivéve, ha esetleg váratlanul kapunk egy emelést - de ez a plusz a bevételi oldalon csak javítani fog a pénzügyi mérlegünk egyenlegét.) A kiadási oldalon is számos fix tétel van, például a rezsi egy része vagy az autó biztosítása, adója stb.

A tételek egy további részét pedig viszonylagos pontossággal meg lehet becsülni. Például, hogy mennyi üzemanyagot tankolunk az autóba, vagy mennyibe fog kerülni a gyerekek beiskolázása.

Végül a nehezen becsülhető, de biztosan felmerülő kiadásokra is kalkulálhatunk egy bizonyos összeget. - például a havi élelmiszervásárlásainkra. Mindezek után látni fogjuk, hogy a kiadások és a bevételek különbözete mennyi.

3. Mit tegyünk, ha hiány keletkezik?

Ha arra jutunk, hogy több a várható kiadás, mint a bevétel, akkor a jövő évi költségvetésünk deficites lehet. A lyukat tehát valahogyan be kell foltozni. Az egyik lehetőség, hogy a kiadásokból faragunk le, a másik, hogy a bevételeket növeljük. Ez utóbbit akár úgy is elérhetjük, hogy egy kis összegű kölcsönt veszünk igénybe. Természetesen csak addig, amíg a költségvetésünket egyenesbe nem hozzuk.

4. …és ha több a bevétel, mint a kiadás?

Ez a jobbik eset, azonban érdemes ennek az összegnek is megtervezni a sorsát. Ez tulajdonképpen az a hányad, amit belátásunk szerint elkölthetünk, de akár félre is tehetünk.

Mindenképpen bölcs dolog a különbözetre - vagy legalább egy részére - megtakarításként tekinteni. Spórolhatunk valamilyen nagyobb, egyszeri kiadást jelentő célra is. Például nyelvtanulásra, külföldi utazásra, nyaralásra, egy drágább tévére, de akár egy új. de olcsó kerítésre is. De más célra is befektethetjük ezt az összeget.

A lényeg, hogy tervezzük meg, havonta mekkora összeget spórolunk, és azt mikor, illetve mire szeretnénk felhasználni. Egy jól áttekinthető költségvetés segítségével - főleg, ha következetesen tartjuk magunkat hozzá - belátható időn belül sikeresen meg tudjuk valósítani a pénzügyi célkitűzéseinket.

5. Kockás füzet vagy Excel-tábla?

A költségvetés elkészítésének technikai kivitelezése többféleképpen is lehetséges. Vannak, akik a mai napig zsebnaptárba, határidőnaplóba jegyzik fel a teendőiket, hidegen hagyják őket a telefonos naptárappok. Nekik valószínűleg az lesz a legjobb megoldás, ha egy egyszerű kockás füzetet vesznek elő, és abban tervezik meg az éves költségvetést. Ennek a verziónak nagy előnye, hogy áramtól, internettől, géptől, telefontól függetlenül bármikor hozzáférhetünk a számításainkhoz.

Költségvetés készítésére ugyanakkor ideális egy Excel-táblázat is. Itt ráadásul megvan a lehetőségünk, hogy okos függvények segítségével végezzük el a számítások nagy részét. Ha pedig a Google Táblázatokat használjuk, költségvetésünket a neten keresztül is, vagyis szinte bárhol, bármikor elérhetjük.

+1 Ne blicceljük el a kiadások nyilvántartását

A tervezésnél még nem, de aztán, a költségvetés megvalósításánál, illetve ellenőrzésnél elengedhetetlen, hogy számontartsuk a kiadásainkat. Nagyon fontos, hogy minden egyes, a legapróbb tételt is jegyezzük fel - akár a kockás füzetbe, akár a táblázatunkba.

Így tökéletesen látni fogjuk, mire mennyit költünk, hol lehet, vagy hol kell a kiadásokból lefaragni. Ahogyan az is kiderül, mennyire kalkuláltunk pontosan - és ezek az adatok a következő költségvetés tervezésekor is nagyon jól jönnek majd.