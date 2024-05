– Mint minden évben idén is sok újdonsággal készülünk, szinte az egész házat átrendeztük. A fotósoknak is sok újdonsággal készülünk, ott lesz egy csodaszép angyalszárny, de a többi legyen meglepetés. Mindemellett a játszótér is bővül pár érdekességgel – mondta lelkesen. Az utóbbival kapcsolatban elárulta, hogy játszótér kap egy játékkonyhát, ami a bokrok aljában lesz berendezve, de logikai játékok egész sora is várja a vendégeinket.

Kiemelte azt is, hogy minden lesz, ami levendula, ebben rejlik a népszerűség titka:

– A levendula mindent visz, nemcsak a szemnek nyújt csodálatos látványt, de szervezetnek is egészséges. Készíthetünk belőle fagylaltot, süteményeket, szörpöt és limonádét. Az utóbbiból pedig literszámra lesz a nyitóhétvégén! Várunk mindenkit szeretettel, a részletekkel hamarosan jelentkezem – zárta gondolatait.