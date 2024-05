A gyereknapi programon június 1-jén délelőtt 10 és 16.30 óra között tart a móka. A szervezők készülnek kicsikre és nagyokra szabott ugrálóvárakkal, gokart pályával, koncertekkel, játszótérrel, kézműves foglalkozásokkal, akadályversennyel, íjászattal, lovaglással, kézilabda és foci bajnoksággal. Az érdeklődők találkozhatnak az egyenruhásokkal is – tűzoltóság, rendőrség, katonaság -, akik bemutatókat is tartanak majd. Manapság már a habparty sem maradhat el egy ilyen rendezvényen, szóval, az is lesz!

A szombat este már a felnőtteknek szól: a Szabadság téren 20.30 órakor Horváth Tamás lép fel, akinek a nevéhez olyan ismert slágerek köthetők, mint a Táncol velem a világ, a Fehér Holló vagy a Meggyfa. A koncert miatt lezárásokra is számítani kell. A Szabadság téren május 31. péntek 19 órától június 1. éjfélig tilos lesz a parkolás, illetve zárják a Szolgáltatóház parkolójának Szabadság tér felé eső kijáratát is, ami miatt a Széchenyi utca felé erre az időszakra kétirányúvá válik a forgalom.