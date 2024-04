Az esemény helyszínét a Szentmiklósi Borkedvelők Egyesületének Rádi-dűlői épülete adta, ahol több tucatnyian megjelentek. Nemcsak Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, de Dégről, Enyingről, Soponyáról, Lepsényből és Adonyból is érkeztek többek között borosgazdák.

A lovaskocsi is főszerepet kapott a bormustrán

Fotó: Egyesület

Mint azt Lengyel István egyesületi elnöktől a helyszínen megtudtuk, amíg a 12 fős bíráló bizottság Herczeg Gyöngyi, az Észak-Tolnai Hegyközség elnök asszonya vezetésével közel 150 bormintát kóstolt és bírált, addig a meghívottak sem unatkoztak. A jó hangulatról persze nemcsak a helyi nedűk, de a sárhatvani nyugdíjasok, a Nagylóki Baka Kórus tagjainak műsora és Boros László harmonika játéka, valamint a hat állomásos pincetúra is gondoskodott. Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője, illetve Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere ugyancsak ellátogatott a télbúcsúztató, tavaszköszöntő eseményre.

Többen is felléptek, köztük a sárhatvani nyugdíjasok is szórakoztatták a vendégeket

Fotó: Egyesület

Aztán kora délután az ítészek is végeztek, akik nagyon jó véleménnyel voltak a benevezett borokról minden fajtát tekintve. Kiemelték, szerencsére ismét elmondhatják, a környék, térség borai jók, így nem véletlen, hogy azok rendszerint jó minősítéseket is kapnak a megmérettetéseken. Lengyel István hangsúlyozta, hogy egy tökéletes napot tölthettek el együtt immáron harmadszorra a Szentmiklósi Borkedvelők Egyesületének szervezésében, így nem is kérdés, hogy a hagyomány folytatódik a jövőben is.

Eredmények, legjobb borok:

Vörösborok – Helyi: Erlich Róbert Cabernet Sauvignon; Vidéki: Sávolt József Lepsény, Cabernet Kékfrankos

Rozék – Helyi: Márkovics Lajos Kérankos rozé, Vidéki: Schmidt Attila Adony Zweigelt rozé

Fehérborok – Helyi: Márkovics Lajos Irsai -Cserszegi Vidéki: Pál Jenő Tác, Furmint