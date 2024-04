Fehérvárcsurgón bál volt a húsvéti hétvégén. A rendezvény bevételét, mint ahogy az a locsoló bál plakátján is szerepelt, egy szűrővizsgálatokkal teli napra kívánják fordítani.

– A bál nagyon jól sikerült, nagyon jó hangulatban telt és tényleg teltház volt, hiszen úgy 110 fő vett részt, és a korosztályok megosztása is igen változatosan alakult. Voltak fiatalok, de képviseltette magát a 30-as, 40-es, és az 50-es korosztály is. DJ adta a zenét és este kilenctől hajnali négyig kitartott a hangulat – mondta Zámbó Anita, a helyi Vöröskereszt alapszervezetének titkára.

Mint megtudtuk, elég sok tombola ajándékot sikerült összegyűjteniük, sok helyi vállalkozó is támogatta őket. Volt, aki nem tudott elmenni az eseményre, de támogatói jegy vásárlásával ők is hozzájárultak az est sikeréhez.

Arra a kérdésre, hogy mikor és milyen szűrővizsgálatokra kerül sor azt mondta a titkár:

– Most fogjuk összedugni a fejünket, hogy mire és mikor lesz ebből lehetőségünk bármit is szervezni. Terveink szerint bőrgyógyászati szűrés mindenképpen lesz, mert az volt már máskor is, és mindig nagy sikere volt. Persze az is fontos, hogy kinek milyen irányba van ismerőse, esetleg lehet előadás is a programban, majd figyeljük, hogy mire van kereslet – mondta a titkár.

A fehérvárcsurgói alapszervezet 44 tagot számlál, és már korábban is szerveztek ilyen egészségnapot, sőt volt olyan is, hogy több napos rendezvény kerekedett belőle.