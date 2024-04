A Csákvári Természetjáró Egyesület 2007-ben jött létre, azóta rendszeresen indítanak különböző hosszúságú és nehézségi fokozatú túrákat, melyeken vannak állandó és alkalmi résztvevők is. Teljesítménytúrát azonban eddig egyszer sem rendeztek.

A DVTT-re április 27-én szombaton kerül sor 11, 21 és 31 kilométeres túratávokon, melyek Csákvár központjából, a Floriana Könyvtár és Közösségi Háztól indulnak és a legrövidebb útvonal kivételével oda is érnek vissza. A 11 km-es táv a gánti Vértes Vendéglőnél ér véget, ahonnan tömegközlekedéssel lehet a kisvárosba visszajutni. – A túrákat minden korosztálynak bátran ajánlom, hiszen gyönyörű, Natura2000 védett helyeken vezet az útvonal. A túra során több ellenőrzőpontot is kijelöltünk, amelyeken frissítők felvételére is lehetőség van, de a túra végén zsíros kenyérrel is megkínáljuk a résztvevőket – mondta el Füzes Csaba, a CsTE elnökségi tagja, akitől azt is megtudtuk, eddig közel százan jelentkeztek már a teljesítménytúrára. Az előnevezés április 24-én zárul, az előzetesen jelentkezők között ajándékkosarat sorsolnak ki, amit a túra előtt lehet majd átvenni. Természetesen van lehetőség a helyszínen is nevezni. A sikeresen teljesítők a szokásoknak megfelelően Csákváron is megkapják a teljesítménytúra kitűzőjét és oklevelét.

A távoknak 7.30-10 óra között lehet nekivágni, a távoktól függően a szintidő 4, 6, illetve 9 óra. A nevezés a 10 év alatti gyerekeknek és a Corvinus Egyetem hallgatóinak ingyenes. Minden egyéb részletet megtalálnak az egyesület weboldalán.