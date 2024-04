Minden évben sokan várják ezt a nagyszabású rendezvényt, amelyen nem csak a kövek szerelmesei találhatnak különlegességeket, de az ezotéria hívei és persze azok is, akik „csak” a kövek szépsége miatt vesznek meg egy-egy darabot, vagy a belőlük készült ékszert, egyéb tárgyat. A mintegy ezer négyzetméteres kiállítótérben félszázan mutatták be gyűjteményüket és ahogy megszokhattuk, idén is megismerkedhettek a látogatók az év ásványával: 2024-ben a Magyarhoni Földtani Társulat a korundot választotta. A főszereplő kövek és ásványok mellett ezúttal is számos kísérőprogrammal várták a résztvevőket a rendezők.