Úgy tartják, a tavasz beköszöntének egyik első jele a gólyák érkezése. A telelésből általában március közepén térnek vissza, azonban mindig vannak egyedek, amelyek már korábban megérkeznek fészkeikbe.

A madárbarátok számára bizonyára jó hír, hogy most már az Iváncsán fészkelő gólyák mindennapjai is nyomon követhetőek az online térben. A nap huszonnégy órájában aktív webkamerával mostantól bárki megfigyelheti az iváncsai gólyák életvitelét. Habár a fészek jelenleg még üres, remélhetőleg hamarosan a felnőtt gólyák mellett kis fiókákat is mutathat majd a kamera.

– Régi álmunk vált valóra azzal, hogy az életüket immár közelről is csodálhatjuk a fészek közelében felállított megfigyelő kamerán keresztül – osztotta meg a hírt a település közösségi felületén Molnár Tibor polgármester hozzátéve: jelenleg az Időkép weboldalán követhető a kamerakép, de hamarosan az önkormányzat weboldalán és videómegosztó csatornáján is láthatóak lesznek a Vörösmarty utcában fészkelő gólyák mindennapjai.