Az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy az idei esztendőben Horváth Istvánné és Mohai Jánosné alkotásait küldték el Alsószentivánra. Mind a két tojáson Mezőkomárom címere és egy-egy nevezetessége kapott helyet. Horváth Istvánné Erzsi néni alkotásán a kápolna, míg Mohai Jánosné Marika néni tojásán Mezőkomárom Szent Orbán szobra került fel, ami az aranyhegyi borosgazdák védőszentje.

A hivataltól azt is megtudtuk, hogy továbbra is várják az alkotni vágyó gyerekek és felnőttek alkotásait, ugyanis Mezőkomáromban is tojásfát állítanak.