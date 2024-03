– Tóth Imréné alpolgármester asszonnyal együtt, személyesen vittük el a több százezer forintos adományt a Surányi családnak. Megható pillanat volt, amikor ismét találkozhattam a régi kollégákkal, na meg kislányukkal, Melisszával is, aki nagy örömmel vette át tőlünk a felajánlást. Egyszerre volt megható és örömteli, ahogy a kutyával játszott a kislány, a jókedve Ránk is átragadt! A körülményekhez képest jól van és hálás minden szeretettért, odafigyelésért. Köszöni a dégiek összefogását! A magam részéről igyekszem a jövőben is segíteni Melisszát, imádkozom érte, hogy legyőzze a halálos kórt, és a jövőben teljes életet élhessen. Gyógyulj meg minél mihamarabb kicsilány!