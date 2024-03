A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai szombaton várták a Maroshegyi Egészségnap résztvevőit a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A szakemberek EKG és kardiológiai vizsgálatra, boka-kar index meghatározásra, valamint dietetikai tanácsadásra és csontsűrűség-mérésre fogadták a regisztráltakat, de általános állapotfelmérésen regisztráció nélkül is részt lehetett venni. Újdonságként bekerült a programba egy memóriateszt is. – A városrészi szűrőnapok 2011-ben kezdődtek és tapasztalat szerint nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen itt nem kell hosszasan várakozni időpontokra és egyszerre több vizsgálatot „letudhatnak” az érdeklődők. – Székesfehérváron az évek alatt nagyon sok emberben tudatosult ez a lehetőség, illetve a rendszeres egészségügyi szűrések fontossága. Ennek is köszönhető, hogy a városban magas azoknak az aránya, akik részt is vesznek rajtuk. Ennek eredményeként pedig egyes területeken javuló tendencia figyelhető meg a betegségek számának csökkenésében – hangsúlyozta Östör Annamária, egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, aki azt is hozzátette, ha valakinél egy szűrőnapon ugrik ki valamilyen probléma, azt mindjárt a megfelelő helyre tudják irányítani a szűrést végző szakemberek.

A szombati szűrőnapon megjelent Goda László, a Batthyányi úti rendelő - egyelőre csak helyettesítő - háziorvosa, aki maga is támogatja az ilyen rendezvényeket. Ő is a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen már az első tünetek megjelenése előtt is lehetnek enyhe eltérések az ember egészségi állapotában – ezek pedig 35-40 éves kor után nagy valószínűséggel sűrűsödnek -, ám ha ez időben kiderül, gyógyszeres kezelés nélkül, „szimpla” életmódváltással is elejét lehet venni szános betegségnek. A szombatihoz hasonló szűrések éppen erre alkalmasak.

Legközelebb március 23-án tartanak városrészi szűrőnapot, akkor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában várják az érdeklődőket.