A fehérvári iskolák mellett Pusztavámról is érkezett csapat, hogy a versenyen összemérjék tudásukat és rátermettségüket. A nem is olyan egyszerű feladatok során elméletben és gyakorlatban is bizonyíthattak a résztvevők, így többek között csapatmunkában egy rollerbaleset sérültjeit kellett ellátniuk, égései sebeket is kötöztek és egy szimulált újraélesztést is be kellett mutatniuk.

Az általános és középiskolás csapatok legjobbjai a megyei fordulóba jutottak tovább. A versenyt az ifjúsági kategóriában a Bugát Pál Technikum A vörös osztag nevet viselő csapata nyerte, mögötte a 2. helyet a szintén Bugátos Vörös Pandák szerezték meg, míg a 3. helyen az Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium csapata, a Farkasfogak végzett. Gyerek kategóriában Királyi Gyógyítók (Mathias Corvinus Collegium Alapítvány), Széna téri segítők (Széna Téri Általános Iskola) és MedKids (Tóvárosi Általános Iskola) lett a végső sorrend.