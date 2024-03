Mint arról előzőleg tudósítottunk, a KGB/Katka Gergő BBQ team említett két tagja a tavalyi versenyeredményeik alapján Gold Tickettel, vagyis arany jeggyel jutott ki a texasi Steak Cookoff Association (SCA) által március 13-17 között Fort Worthban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Sikerüket elismerve, a steaksütő-vb-n való részvételüket Székesfehérvár városa és vezetése is mentorálja, a nagylelkű támogatásért ezúton is szeretnének köszönetet mondani.

Gergő és Andris jó hangulatban készül a nemzetközi szinten kiemelkedőnek számító gasztronómiai versenyre. A velencei Tekergő étteremnél levő bázishelyükön heti rendszerességgel tartanak versenyszimulációt, ami annyit jelent, hogy többféle amerikai rib-eye steaket próbálnak ki és tökéletesítik a fűszerkombinációkat. Ezen kívül a sütésnél lényegesnek számító hőfok beállításával és különböző füstfákkal kísérleteznek. Úgy gondolják, a steaksütő-vb egy nagy versenynek számít, amelyre edzeni kötelező ahhoz, hogy teljesen formába lendüljenek.

A korábbi években a hazai és nemzetközi barbecue-versenyeken egy csapatot alkotó Turanitz Gergő és Loncsár Andris a márciusi Fort Worth-i steaksütő-világbajnokságon külön-külön, egyéniben indulnak.

Többféle amerikai rib-eye steaket is készítenek, és tökéletesítik a fűszerkombinációkat

Fotó: KGB BBQ

Ez viszont nem akadálya a közös felkészülésüknek, hiszen régóta jó barátok. Andris a tavalyi évben kellő tapasztalattal is felvértezte magát, ugyanis 25 alkalommal indult itthon és külföldön steaksütő-versenyen. Kiváló szereplésének köszönhetően az európai rangsorban az ötödik legjobb steaksütőnek számít. Természetesen építenek azokra az amerikai ismeretekre is, amit a Jack Daniel’s Barbecue Világbajnokságon szereztek 2018-ban a Tennessee állambeli Lynchburgban. Bár mint mondják, a steaksütés egészen más műfaj: míg a steaket magas hőfokon direkt sütik, addig a barbecue lassú tűzön, füstön sül. Erről Gergőnek friss ízélményei is vannak a szintén Texas állambeli Austinból, ahol februárban a világ egyik legjobb barbecue éttermébe, a Franklin Barbecue-ba is ellátogatott.

Érdeklődésünkre, hogy van-e az amerikai steaknek és steaksütésnek olyan sajátossága, ízkülönlegessége, amit figyelembe kell venniük ahhoz, hogy magasabb pontszámot érjenek el a Fort Worth-i világbajnokságon, a következő választ adták: „Az a legnagyobb kérdőjel, hogy a világbajnokságon milyen húsokat kapunk. Szerencsére két darab steaket kapnak a versenyzők, így az egyikkel próbasütést tudunk végezni. Kérdéses az is, az amerikai bírák hogyan viszonyulnak az európai ízprofilhoz, érdemes-e egy kicsit hangsúlyosabban fűszereznünk. Reméljük, erre választ kapunk a többi amerikai versenyzőtől! Az USA-ban steaksütésben a kezdők szerencséjével indulunk, bízunk a meglepetés erejében. Csodaszámba menne, ha a világbajnokságon bármelyikünk bejutna a döntőbe. Az európai döntős ritka, mint a fehér holló.”

A Fort Worth-i versenyre elkíséri őket és a helyszínen szurkol nekik KGB BBQ-s csapattársuk, Lencsés Zoltán és felesége Petra. Mi a magunk részéről is drukkolunk, és lapunk olvasói nevében eredményes szereplést kívánunk Turanitz Gergelynek és Loncsár Andrásnak a texasi steaksütő-világbajnokságon!