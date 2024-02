Tóth Szilva a FEOL-nak elárulta, hogy felnőtt és külön gyerekprogram egyaránt helyet kapott a műsorfüzetben.

– FittBogárd március 9-én megnyitóval kezdődik (9:00), majd Tinódyné Liszi Helga (9.15-9:45) zumba oktató gondoskodik az alaphangulatról. Latinos táncórájával garantáltan beindítja napot!. Ezt követően Rubint Réka, a fitnesz királynője lép a színre 10 órakor és 60 perces Alakreform edzésétől garantáltan mindenki mosolyogni fog! Majd egy törzstag, Doór Timi érkezik, aki eddig minden évben megtisztelt bennünket jelenlétével. Idén T-challenge edzéssel dolgoztat meg bennünket! – osztotta meg büszkén a főszervező a délelőtti programot, ám ezzel még koránt sincs vége, hiszen a déli harangszó után újabb nagyszerű edzők és sok újdonság várja a résztvevőket.

– A délutánt példaképem, mentorom, barátnőm, a Gymstick magyarországi királynője, Czégel Erika robbantja be (12:00-12:45), majd egy hivatásos katonanő, Arany Katalin, a Fit Gold Force edzőjével égethetjük a zsírt és fejleszthetjük az állóképességünket. Akiknek mindez nem lenne elég, érkezik egy igazi újdonság is (13:40-14:10): a FittBogárd történetében először box is lesz Kolozsvári Tündi jóvoltából! A napot Rubos Veronika Sportedző, TRX- és gerinctréner, valamint Téglás Anita jógaórája zárja, aki szintén visszatérő előadó a FittBogárdon. Kísérőprogramként mindemellett lesz ruha-és eszközvásár, csillámtetkó készítés és katonaedzést többek között, valamint a különböző sporteszközöket is kipróbálhatják a gyerekek. Várunk mindenkit szeretettel!